Mense scolastiche, Colagiovanni interviene su sollecitazione di diversi genitori, in merito alla qualità del servizio

Circa la gestione delle mense scolastiche del Comune di Campobasso, il consigliere comunale Salvatore Colagiovanni annuncia un’interrogazione in Aula per chiedere delucidazioni al sindaco e all’assessore al ramo sull’argomento.

“A seguito delle tante sollecitazioni ricevute da diversi gruppi di genitori che si sono detti scontenti delle mense scolastiche per i loro figli e che hanno espresso perplessità in merito alla qualità del servizio offerto – ha dichiarato Colagiovanni – ho ritenuto fosse doveroso approfondire la questione. In particolare- ha aggiunto – chiederò al sindaco e all’assessore al ramo di poter conoscere i criteri di scelta del menù settimanale, se quest’ultimo viene predisposto da un nutrizionista, se la scelta dei pasti segue una stagionalità, dove vengono reperite le materie prime per capire se i prodotti siano o meno a km zero e in ultimo, ma non da ultimo, quali siano i tempi di preparazione e imballaggio del vitto rispetto all’orario di consumazione dello stesso.

Si tratta non solo di stabilire se il servizio sia efficiente e di qualità – ha concluso – ma anche di tutelare la salute ed il benessere dei nostri bambini/ragazzi che con troppa frequenza restano senza pranzo perché il cibo propinato loro risulta essere immangiabile”.