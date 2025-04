Meloni-Trump, incontro con sorrisi, complimenti e pranzo leggero

(Adnkronos) –

Sorrisi, complimenti e un pranzo light. L'incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni alla Casa Bianca è preceduto dagli elogi che il presidente degli Stati Uniti riserva alla premier italiana. "Great person", "Gran persona", dice Trump accogliendo la presidente del Consiglio. Quindi, nella Cabinet Room, giro di domande dei cronisti prima dell'incontro. Tra risposte sui dazi e sulle spese per la difesa, Trump viene interpellato sulla sua interlocutrice. Meloni ''ha tanto talento. E' una giovane leader, sono molto orgoglioso di trovarmi qui con lei, non può andare meglio di così'', dice il presidente americano. ''Ritengo che abbia svolto un ottimo lavoro in Italia, siamo molto fieri di lei. E' uno dei veri leader del mondo. Penso che sia un ottimo primo ministro e penso che stia facendo un lavoro fantastico'', aggiunge. "Non potrei fare meglio di così – dice Trump rivolgendosi a Meloni con un sorriso – Dovremmo chiudere qui la conferenza stampa". Le ultime risposte chiudono la parentesi con la stampa e le due delegazioni pranzano. Con il presidente ci sono il vice, JD Vance, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Tra le pietanze servite, fa sapere il pool della Casa Bianca, un piatto con carciofi e radicchio grigliato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)