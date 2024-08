(Adnkronos) – Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno avuto un incontro conviviale di due ore in Puglia, nella masseria dove la premier sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. È stata l’occasione anche per una telefonata all’altro vicepremier, Antonio Tajani. I tre leader hanno condiviso di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier più urgenti. Lo riferiscono fonti di governo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)