” Medcare 23 Ukraine”, presentazione a Campobasso del libro di Mino Dentizzi

Presentazione di “MEDCARE 23 UKRAINE” di Mino Dentizzi

Medcare 23 Ukraine è il diario della missione effettuata da Mediterranea Saving Humans a Livl in Ucraina nel mese di giugno del 2023.La vita in una città lontano dal fronte, ogni tanto bombardata e con tanti profughi. Le sensazioni ed i sentimenti di un medico settantenne in missione con tre giovani colleghi con meno di 30 anni. Le riflessioni sulla pace e sulla guerra derivate da questa esperienza.

Mino (Cosimo) Dentizzi, nato a Ferrazzano nel 1951, medico geriatra e psicologo, ha studiato a Perugia, Firenze e Siena. Da ragazzo impegnato politicamente e dopo gli anni 80 soprattutto nel sociale, ha contribuito alla nascita di molte associazioni di volontariato ed ha promosso numerose iniziative a favore delle persone anziane.

È stato dirigente politico e sindacale ed assessore alle politiche sociali della provincia di Campobasso.

Docente a contratto dell’Università Cattolica e della Università del Molise, attualmente è presidente del Comitato pro Cardarelli di Campobasso.

Autore di articoli e libri su tematiche politiche e sociali e di pubblicazioni scientifiche.

Lunedì 18 dicembre alle ore 17,30 presso la libreria “La Scolastica –Mondadori Bookstore” in via Pietrunto 24/26 a Campobasso presentazione del secondo libro edito dalle edizioni “Casa del Popolo”

“MEDCARE 23 UKRAINE – mediterranea saving humans” a cura di MINO DENTIZZI

Dialogano con l’autore: Giuseppe Pittà e Peppe Di Fabio