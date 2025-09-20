Manifesto per una protesta collettiva per la salvaguardia dell’ospedale Caracciolo diAgnone

Non c’è più tempo!

Noi cittadini ci opponiamo con forza e determinazione agli ultimi atti della Regione Molise,

tesi a cancellare i diritti costituzionali dei cittadini dell’Alto Molise, in un progetto di

sistematico depauperamento del territorio, che vìola ogni principio della nostra Costituzione.

Dopo l’accorpamento degli ambiti sociali (ATS), già deliberata dal Consiglio Regionale, la

chiusura del GAL(Gruppo di Azione Locale), arriva la bozza del nuovo Piano Operativo

Sanitario (POS 2025/2027) predisposto dal Commissario ad Acta, dal Sub Commissario e

dal Direttore generale della Salute e già inviata al Ministero della Salute, in cui l’Ospedale

di area disagiata Caracciolo di Agnone sarà riconvertito in Ospedale di Comunità, dopo il

progressivo smantellamento di fatto, avvenuto sotto gli occhi dei cittadini, nell’inerzia

generale e con la scusante della diffusa crisi della carenza dei medici.

Il riconoscimento di ospedale di area disagiata avrebbe dovuto rappresentare un punto di

partenza per costruire una solida rete di collaborazione interregionale, con accordi di confine

che avrebbero garantito la sopravvivenza e il funzionamento di un servizio vitale per tutti i

comuni dell’area altomolisana e dell’altovastese. Il progetto è stato, invece, colpevolmente

abbandonato.

Non c’è più tempo! Il mantenimento del riconoscimento di ospedale di area disagiata è vitale

per garantire il diritto alla salute, nel rispetto dei dettami della Costituzione.

Ricordiamo come già in passato si sono svolte manifestazioni di protesta con la Vertenza per

non morire (1993), il progetto Almosava (2012) e Il cittadino c’è (2016), in cui si chiedeva

con forza di ripristinare le diverse attività ospedaliere per il benefico di tutta la popolazione.

Chiediamo dunque a tutte/i le cittadine e i cittadini del nostro territorio, insieme a tutti i

sindaci dei paesi interessati, di intervenire all’incontro pubblico che si terrà ad Agnone il

giorno 27 settembre alle ore 11,00 in Piazza Unità d’Italia durante il quale si tratteranno le

suddette tematiche e si deciderà il giorno in cui partecipare con tutti i sindaci coinvolti ad una

manifestazione di protesta presso la sede del Consiglio Regionale a Campobasso.

Convocando nel frattempo Consigli Comunali di urgenza per deliberare l’opposizione alla

riconversione del Caracciolo ad Ospedale di Comunità e la necessità del mantenimento dello

stesso come Ospedale di Area particolarmente disagiata e inviare le stesse, al Tavolo

Tecnico, ai Ministeri della Economia e della Salute, alla Struttura commissariale e alla

Regione Molise.

E’ giunto infatti il momento di rivendicare tutti insieme i nostri diritti e le nostre esigenze per

impedire la chiusura dell’ospedale e pretendere invece una sua concreta ristrutturazione al

fine di garantire una volta per tutte quella vera assistenza sanitaria di cui tutti abbiamo

bisogno.

I cittadini e le cittadine e le realtà del territorio