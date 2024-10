Maltempo, Bologna-Milan rinviata: non si giocherà sabato

(Adnkronos) – Bologna-Milan non si disputerà sabato alle 18. La gara valida per la nona giornata di Serie A è stata rinviata per allerta meteo. Il sindaco di Bologna dopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita in programma presso lo stadio Renato Dall'Ara a causa dell'alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città. Tra l'altro le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l'allerta meteo emessa per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)