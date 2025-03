Lutto per Paola Barale, è morta la mamma Carla: “Voglio ricordarti così…”

(Adnkronos) –

Lutto per Paola Barale. È morta la mamma, Carla Morra, scomparsa recentemente a 85 anni. La conduttrice televisiva ha voluto dire addio al genitore con un video postato sul suo profilo social che ritrae mamma e figlia mentre ridono e scherzano insieme. "Mammina… Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno", ha scritto la conduttrice a corredo del video postato ieri, lunedì 3 marzo. Il giorno in cui si sono svolti i funerali della signora Carla Morra. "Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Pero’ a me piace ricordarti anche così… quando ti stuzzicavo, insomma ti rompevo le palle", scherza Paola Barale. "Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Buon viaggio mammina", ha concluso la conduttrice. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio ricevuti sotto al post pubblicato sui social: "Ti abbraccio forte", ha scritto il giornalista Alberto Matano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)