Lutto/ Noto politico ligure avverte un malore e perde la vita

Lutto nel mondo della politica ligure.

Un dramma ha colpito il consiglio regionale della Liguria. Un consigliere di 70 anni, spezzino, esponente di lungo di corso di Fratelli d’Italia, è morto al termine di una cena di Natale all’esterno di un ristorante a Genova.

Si sarebbe sentito male mentre stava raggiungendo il parcheggio. Sul posto era presente un altro consigliere regionale, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, che si è subito prodigato per assistere il collega praticandogli i primi soccorsi per cercare di strapparlo alla morte, ma purtroppo non c’è stato niente da fare per salvagli la vita.