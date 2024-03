L’Uomo dal fiore in bocca: Pirandello al Loto

Protagonista di uno degli atti unici più emblematici di Luigi Pirandello (autore per la prima volta in cartellone al Loto) è un uomo dal destino segnato. Questa condizione fatale e inaspettata, lo spinge a riflettere sul mistero della vita tentando di penetrarne l’essenza e il mistero. Per chi, come lui, sa che la morte è vicina, tutti i particolari e le cose, insignificanti agli occhi degli altri, assumono un valore e una collocazione diversa.

L’altro personaggio di questo perfetto dramma borghese è un avventore di un caffè in una ipotetica stazione ferroviaria, dove si svolge tutta la scena. Antonio Syxty, regista, sceglie di trasformare il contesto pensato da Pirandello, il caffè di una stazione, in un’installazione d’arte contemporanea e concettuale, collocata dentro a un teatro.



L’intento è di sottolineare ancor più la relazione tra immaginazione e rappresentazione della realtà, dunque tra arte e vita. Durante lo spettacolo, l’unico rimando a una stazione ferroviaria sono gli spezzoni di video del treno in corsa, proiettati in uno dei quadri esposti.



Per il resto quello che salta agli occhi è il fatto che la stazione non si veda,

nonostante i personaggi ne parlino. Un’edizione nuova, sorprendente e affascinante

che decontestualizza uno dei piccoli grandi capolavori di Pirandello, rendendogli una

linfa più contemporanea e attuale.



Così Antonio Sixty, regista, presenta lo spettacolo: Il teatro ha ancora la

possibilità di custodire un mistero. Nella nostra epoca dove tutti chiediamo una

spiegazione a tutto cercando disperatamente una conferma nel mondo mediatico,

tecnologico e multi-tasking, il teatro ha ancora il pregio di fermare il tempo.

Domenica 24 marzo – ore 20.00

Lunedì 25 marzo – 20.30

MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Francesco Paolo Cosenza – Nicholas De Alcubierre in L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

di Luigi Pirandello

installazione e regia Antonio Syxty

disegno luci Fulvio Melli

costruzioni Ahmad Shalabi

Biglietti e Abbonamenti online:

https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto

Teatro del LOTO “il più bel piccolo Teatro d’Italia”

P.zza Spensieri 17, 86010 Ferrazzano CB – Italy

+39.335454456 – +39.3333300850 – fax 0874.418533

mail:[email protected] – [email protected]

www.teatrodelloto.it