Lugano Fiera delle Vacanze/ Lugano attende le “Autentiche Emozioni” del Molise

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, in attuazione del progetto “Le autentiche emozioni” di concerto con la Regione Molise, si appresta a promuovere il Molise il quel di Lugano. Dal 3 al 5 novembre 2023, torna a Lugano Fiera delle Vacanze – Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Ad ospitare i circa 400 espositori provenienti da 60 diversi paesi, il Centro Esposizioni della Città Svizzera.

Un’opportunità imperdibile per esplorare la vasta gamma di destinazioni turistiche, culture e paesaggi da ammirare per difenderne la bellezza. Una promozione continua e dai risultati certificati da centinaia di migliaia di contatti, dai contratti stipulati, dalla continua sortita in Molise di visitatori. Non ultime le centinaia di presenze di camperisti da tutta Europa che torneranno questo mese di novembre e convoglieranno in Molise centinaia di amanti della mobilità lenta, nella prossima primavera.

A Bojano si sta realizzando una delle aree camper di nuova concezione e così in altri paesi molisani. L’enogastronomia molisana è decisamente tra le realtà più appetibili e premianti, descrive bene il territorio e dona ai palati grazia e sapori del tutto unici. L’organizzazione Svizzera, punta decisamente su questo filone e ha messo in piedi eventi esclusivi favorendo la conoscenza, la degustazione e l’esposizione di prodotti enogastronomici d’eccellenza. Il Molise ha scelto di favorire il periodo che segna il trapasso dall’autunno all’inverno e per questo, oltre a privilegiare la promozione territoriale, di specie le colline e le montagne molisane, porrà a disposizione dei visitatori prodotti dolciari Natalizi quali i panettoni della premiata Ditta “Fornai Ricci”.

Non solo panettoni ma anche la tipica confettura, prodotti in vaso cottura, lievitati all’olio venafrano. Ad accompagnare tali prelibatezze il passito spumante dell’Azienda Vitivinicola “D’Uva” di Larino che nell’offrire anche la nostra tintilia, garantirà ai fini palati la degustazione dei taralli all’olio d’oliva dei Montaquilani “Fornai Ricci” e della Venafrana Azienda artigiana “Le quattro cannelle”. Non mancheranno le prelibatezze dolciarie dell’Azienda dei F.lli Papa da Monteroduni, e lo sguardo al futuro. Una sinergia con il territorio che a rotazione garantisce visibilità e collaborazione a paesi, manifestazioni, imprese artigiane, promotori turistici e culturali, quella messa in campo dalla Regione Molise che la vedrà impegnata nei prossimi appuntamenti di novembre a Venezia e Matera.

Il turismo è sì una scienza esatta ma se non ci si cimenta anche con la passione e la sinergica azione tra utenti e promotori, rimarrà solo una scienza che non avvantaggerà certamente il Molise che deve sempre e comunque vedersela con regioni certamente, anche se non di diritto, più blasonate e che tale politica iniziata qualche anno addietro, la mettono in campo da decenni.

Gli orari del Salone :

Venerdì 3 novembre : 14:00 – 18:00

Sabato 4 novembre : 10:00 – 19:00

Domenica 5 novembre: 10:00 – 18:00

Prezzi Ingresso

Intero: 12.– CHF / Ridotto(Avs e studenti) : 8. – CHF / Gratuito per minori e disabili