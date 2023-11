Il Molise sorride grazie al Lotto. Nel concorso di giovedì 2 novembre, come riporta Agipronews, la combinazione 9-20-82-90 giocata sulla ruota Nazionale ha portato 65.250 euro nelle casse di un giocatore di Termoli, in provincia di Campobasso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.