L’Istituto Comprensivo D’Ovidio di Campobasso trionfa ai Giochi della Gioventù di Baskin

La sindaca Marialuisa Forte, insieme a

tutta l’amministrazione comunale, si congratula con l’Istituto Comprensivo

D’Ovidio di Campobasso, vincitore della finale nazionale dei Giochi della

Gioventù di Baskin – Gioco dei 7 Passaggi – in corso di svolgimento presso lo

Stadio Olimpico di Roma.

Grande soddisfazione per la delegazione molisana, guidata dal delegato del

Progetto Baskin, prof. Umberto Anzini, che ha potuto contare sulla preziosa

collaborazione della prof.ssa Maria Antonietta Cirelli, particolarmente

sensibile e attenta alla promozione di questo progetto, altamente inclusivo e

innovativo.

I Giochi della Gioventù hanno visto la partecipazione di 17 regioni in

competizione per la sezione Baskin, disciplina inclusiva e paralimpica,

inserita al fianco delle quelle olimpiche del Basket, Pallavolo S3, Ginnastica e

Atletica.

A rappresentare il Molise, con grande entusiasmo e determinazione, è stato

proprio l’Istituto Comprensivo D’Ovidio, che ha conquistato un risultato

prestigioso, premiando l’impegno e il talento di studenti e docenti. Un plauso

alla dirigente scolastica Rita Massaro che, per prima in Italia, ha avuto la

grande intuizione di inserire la disciplina all’interno del percorso scolastico

sportivo.