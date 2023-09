Lions Club Termoli Host – restauro di due opere danneggiate presenti nei depositi del Museo Macte di Termoli

Nel pomeriggio del giorno 8 settembre 2023, presso gli spazi del museo MACTE, Museo d’Arte

Contemporanea di Termoli alle ore 18,30 il Lions Club Termoli Host in collaborazione con la

Fondazione MACTE e con la Banca Mediolanum, prenderà in carico il restauro di due opere

danneggiate presenti nei depositi del museo. In tale occasione è prevista una visita guidata ai soci del club nella ricorrenza della LXIII edizione del Premio Termoli.

Il Lions club Termoli Host è sempre sensibile ai temi della cultura, dell’arte e della valorizzazione del patrimonio della città di Termoli.