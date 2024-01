Lions Club Campobasso, prima parte dell’anno lionistico 2023/2024 intenso con eventi, iniziative, progetti e Service

Prima parte dell’anno lionistico andata in archivio per il Lions Club Campobasso, quest’anno presieduto dalla professoressa Raffaella Petti. Ora si apre il secondo semestre con tante altre iniziative, che condurranno la Presidente Petti al passaggio del martelletto di fine giugno.



L’anno lionistico 2023/2024 era iniziato con la la Cerimonia del Passaggio del Martelletto del Lions Club Campobasso, che vide il passaggio di consegne tra il Past President Eugenio Astore e la Presidente in coming, Raffaella Petti con l’insediamento del Consiglio Direttivo, composto, oltreché dalla Presidente Raffaella Petti, dal Past President e Coordinatore LCIF, Eugenio Astore; dal 1° Vice-Presidente e Presidente Comitato Leadership, Francesco De Bernardo; dal 2° Vice-Presidente e Segretario, Alfredo Potito; dalla Tesoriera Rosaria Trotta; dal Cerimoniere Antonello Di Stella; dai Consiglieri Rino Morelli e Pino Ruta; dal Censore Magda Katsoura; dal Presidente Addetto ai Service e Rapporti coi Comitati Leo Advisor, Roberto Di Cesare; dal Presidente Marketing e Comunicazione, Giuseppe Formato; dal Comitato Tecnologie Informatiche, Giuseppe Formato e Giammarco Iulietto; dal Comitato Soci Francesco Ferrauto ed Eugenio Astore; dal Comitato Finanze composto da Rosaria Trotta e Carlo De Socio; dal Comitato Statuto composto da Pino Ruta e Alberto Settembrini; dal Comitato Leadership formato da Francesco De Bernardo e Francesco Ferrauto.



Il Lions Club Campobasso, inoltre, per questo anno sociale, oltre alla soddisfazione per l’elezione del II Vice Governatore, Stefano Maggiani, ha visto riconoscere al Past President, Eugenio Astore, l’incarico di Cerimoniere per la VI e VII Circoscrizione, al Segretario, Alfredo Potito, l’incarico di Officer per il Service Lions dei Cani Guida, e alla Presidente, Raffaella Petti, l’incarico di Officer per il Service Lions Quest.



Tra le attività portate avanti nel primo semestre, le partecipazioni al workshop sulla prevenzione della violenza di genere avente il tema “Stop al femminicidio – non accettare mai l’ultimo appuntamento”, organizzato dalla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso con la collaborazione dell’Associazione ConDivisa; alla Cerimonia del Passaggio delle Cariche del Distretto Lions 108 A Italy; al Service del Lions Club Termoli Tifernus per la raccolta fondi dedicata alle Popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione; all’incontro rituale di inizio anno sociale dei Lions Club della Zona B, VII Circoscrizone, con il Governatore, Marco Candela, coaudivato dal II Vice Governatore, Stefano Maggiani, il Segretario Distrettuale, Mara Martinovich, dal Presidente Della VII Circoscrizione, Andrea Forgione, e dalla Presidente della Zona B, Gabriela Angela Rostani; al convegno organizzato dal Lions Club Termoli Host dal tema “Costituzione Democrazia Comunicazione”; a San Benedetto del Tronto alla Riunione del CdA del Distretto Lions 108 A Italy; al Service Nazionale Colletta Alimentare.



A Campobasso, a settembre, si è tenuta la prima Riunione della Zona B VII Circoscrizione Distretto Lions 108 A Italy. Il Lions Club Campobasso, padrone di casa, ha ospitato gli Amici dei Lions Club di Termoli, Larino, Isernia e Bojano rappresentati dai Presidenti, diversi Soci e gli Officers intervenuti in un clima di Armonia ed Amicizia rendendo l’attività di confronto per programmare l’attività di Servizio Lionistico fluida e piacevole.

Sempre a settembre, si è tenuta l’Assemblea dei Soci del Lions Club Campobasso. L’importante momento d’incontro, di confronto, di condivisione e di programmazione tra i Soci del Lions Club Campobasso è stato molto partecipato ed ha dato vita ad un dibattito interessante, ottima premessa per un anno di Amicizia e di Servizio Lionistico. La Presidente Raffaella Petti e il suo Consiglio Direttivo hanno ricevuto il plauso e l’approvazione dei Soci, tra cui la Guida storica e carismatica, Peppe Ruffo.



Una delegazione del Lions Club ha partecipato al Service Distrettuale del Lions Club Vasto Host dedicato a Wolisso. Il Service, partecipatissimo da oltre 170 Soci Lions e Amici di Wolisso, ormai appuntamento annuale per i Lions del Distretto 108 A, è noto anche come il Service Lions Casa Tumini.

I Delegati Raffaella Petti, Eugenio Astore, Francesco De Bernardo e Stefano Maggiani hanno preso parte, a Sirolo, Congresso Straordinario D’Autunno.



Due i patrocini ad altrettanti importanti eventi sportivi organizzati nel capoluogo molisano: il Concorso Ippico Nazionale alla memoria del socio Lions, Paolo Adamo, e i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica, organizzati al PalaUnimol dal socio Lions, Giuseppe Formato.

Altro patrocinio, al Corso gratuito di BLSD, con il coordinamento del Socio del Lions Club Campobasso, Toni Iannaccone e realizzato dal Centro di Formazione IRC ed in particolare dalla Dr.ssa Mariangela Faioli, hanno partecipato quindici allievi.

Il Lions Club Campobasso ha partecipato, con altre Associazioni, alla pulizia dell’area dello Stadio di Selva Piana di Campobasso in adesione all’evento NAZIONALE Sea & Rivers – Puliamo il Mondo organizzato da Plastic Free che ha patrocinato.



Il Lions Club Campobasso ha organizzato la conviviale dedicata al Service Lions “Zaino Sospeso”, attraverso cui è stata prevista una donazione per il Service Lions “Zaino Sospeso” iniziato già oltre un mese fa attraverso la raccolta fondi a cui hanno aderito diversi Soci con le loro donazioni.

Alla Serata ha partecipato il Direttore della Caritas di Campobasso, Don Franco D’Onofrio, il quale ha illustrato le vere necessità sulla povertà sociale.

Il Lions Club Campobasso, inoltre, in adesione alla richiesta degli Officers Distrettuali e di Circoscrizione LCIF, Lions Luigi Iubatti e Patricia Giosuè, ha partecipato anche alla raccolta fondi in favore di LCIF, promossa da tutti i Distretti italiani.



A sostegno della nostra Fondazione Internazionale, a questa iniziativa, è stata associata la promozione del Tema di Studio Nazionale “Salviamo le Api e la biodiversità” e l’aiuto concreto agli apicoltori della Romagna, fornitori del miele, colpiti dall’alluvione della primavera scorsa.

Il Lions Club Campobasso, con la Presidente Raffaella Petti ed altri Soci, aveva già partecipato nel mese di agosto ad un’altra iniziativa di Raccolta Fondi per LCIF organizzata dagli Amici del Lions Club Termoli Tifernus, dedicata alle Popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione.

A Francavilla al Mare la partecipazione alla Riunione della V, VI e VII Circoscrizione del Distretto Lions 108 A Italy; a Termoli, al Corso COT riservato ai Lions Club delle Zone A e B della VII Circoscrizione del Distretto Lions 108 A Italy.



Nel mese di dicembre, infine, il Lions Club Campobasso è stato protagonista a Busso col Service sulla Prevenzione del Diabete, con la Cerimonia di consegna del Premio del Lions Club Campobasso “Ada Trombetta”, chiudendo il 2023 con la Festa degli Auguri.

“Un’attività intensa al servizio degli altri e del territorio – il commento della Presidente Raffaella Petti – che proseguirà già da gennaio con altre iniziative e attività che ci condurranno al termine dell’anno lionistico, il prossimo 30 giugno”.