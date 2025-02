L’intelligenza artificiale nella lotta contro la violenza di genere: un evento di approfondimento a Campobasso

Il giorno 18 febbraio, alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Campobasso, si terrà

l’evento dal titolo “L’intelligenza artificiale nella lotta contro la violenza di genere”. Un incontro che

vedrà la partecipazione di relatori di spessore, con un collegamento in diretta dell’onorevole Luciano

Violante.

L’evento, organizzato dalla consigliera di parità Giuditta Lembo, in collaborazione con l’associazione

Liberaluna che gestisce il centro Antiviolenza Liberaluna, rappresenta un’importante occasione di

riflessione su come le nuove tecnologie possano contribuire nella prevenzione e nel contrasto della

violenza di genere. Grazie all’innovazione e al supporto delle intelligenze artificiali, è possibile

implementare sistemi di monitoraggio e assistenza che possano fare la differenza per le vittime.

L’incontro è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Molise, con l’obiettivo di sensibilizzare e

coinvolgere i professionisti del settore in un dibattito costruttivo su questo tema di grande rilevanza

sociale.

L’evento è aperto a tutti, con particolare invito a giornalisti, operatori del settore sociale e chiunque

sia interessato a conoscere le potenzialità delle tecnologie nell’affrontare un problema così urgente e

delicato.