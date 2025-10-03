LILT/Grande successo per la Pigiama Run a Termoli

E’ stato un pomeriggio indimenticabile quello trascorso a Termoli con la Pigiama Run 2025, l’unica corsa e camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore. L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha organizzato la sua terza edizione dell’evento che coinvolge oltre 30 città sul territorio nazionale.

In piazza sono scesi ben 130 partecipanti con i loro pigiami, tanti adulti ma anche moltissimi bambini, tra outfit eleganti e altri stravaganti, con un budget raccolto di oltre 1.500 euro. Una festa per divertirsi e una camminata per allenare il fisico ma con un unico obiettivo, quello di raccogliere fondi per servizi concreti di aiuto e sostegno a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.



Dalle 18 all’interno del village ospitato in piazza Monumento, grazie alla collaborazione dell’associazione Karamella e dell’asd Scuola di Ballo Emozioni Latine, sono state avviate le attività che hanno preceduto la partenza, tutto accompagnato dal service Tecnovideo di Giovanni Paduano.

L’associazione culturale Karamella con Claudia, Alessandra, Francesca, Grazia e Gaia hanno intrattenuto i più piccoli con truccabimbi, tattoo, giochi e baby dance insieme alle mascotte Topolino e Hello Kitty.



La scuola di ballo Emozioni Latine ha invece catalizzato l’attenzione con le spettacolari coreografie dei maestri Cristian, Clelia e Angela eseguite dagli strepitosi ballerini che si sono esibiti prima della partenza anche nella coreografia “Dottor Sorriso” con cui si sono aggiudicati il titolo di vice-campioni italiani. Al rientro dalla camminata guidata dall’instancabile Amerigo Di Giulio, il gruppo è stato accolto con un applauso e con una tavolata di pane e olio.



La LILT Campobasso ringrazia i partner e chi ha sostenuto la manifestazione: Comune di Termoli, Regione Molise, Asrem, Asd Il Valore, BeeCom, Sae 112, l’associazione culturale ricreativa Karamella, l’asd Scuola di Ballo Emozioni Latine, Supermercato Famila, Acqua Sepinia Azienda Togni, pasticceria adriatica Clara Bakery.