Lilt Campobasso/Torna la Pigiama Run a sostegno dei bambini malati di tumore

Venerdì 26 settembre 2025 torna a Termoli la Pigiama Run, l’unica corsa e camminata in pigiama per

sostenere i bambini malati di tumore.

L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è alla sua terza

edizione e quest’anno ci saranno tante conferme ma anche tante novità. L’evento quest’anno si terrà in

contemporanea in più di 30 città italiane oltre che in modalità anywhere.

Una corsa per divertirsi e fare sport ma senza tralasciare l’obiettivo della solidarietà. Con il ricavato

proveniente dalle iscrizioni la LILT Campobasso sosterrà servizi concreti di aiuto e sostegno a favore dei

bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Dalle ore 18 in piazza Monumento a Termoli si aprirà il village all’interno del quale partiranno tutte le varie

attività.

E’ confermata, come lo scorso anno, la collaborazione con l’associazione Karamella che nell’area bimbi

intratterrà i più piccoli con truccabimbi, baby dance, giochi e mascotte.

Quest’anno, tra le novità, ci sarà anche la collaborazione con l’asd Scuola di Ballo Emozioni Latine. I

ballerini sotto la sapiente e decennale guida dei maestri Cristian, Clelia e Angela si esibiranno in coreografie

spettacolari. E poi, poco prima della partenza, sotto l’arco gonfiabile i ballerini si esibiranno nella

coreografia “Dottor Sorriso” con cui si sono aggiudicati il titolo di vice-campioni italiani.

Ci sarà un’area fitness dove sarà presente il maestro di nordic walking Amerigo Di Giulio che farà scoprire

l’attività ai più curiosi e preparerà un riscaldamento pre partenza.

Tutte le attività saranno condite da musica e divertimento grazie al service fornito da Tecnovideo di

Giovanni Paduano.

All’interno del village sarà inoltre presente il gazebo LILT dove sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco

gara. Con l’iscrizione all’evento, infatti, si riceverà il pettorale e il pacco gara con gli omaggi degli sponsor

nazionale ma anche di quelli locali che sostengono la manifestazione: il Famila, la pasticceria Adriatica

Clara Bakery e l’acqua Sepinia. Fino ad esaurimento! Per i partecipanti che si sono già prenotati online è

necessario portare con sé il biglietto con il qr code ricevuto via email in versione digitale o in alternativa la

versione stampata.

Per la prima volta ci saranno due distinti percorsi: uno per la classica camminata adatto a tutti e uno per chi

vuole impegnarsi nella corsa sostenuto dalle locali associazioni Termoli Runners, asd Il Valore, Larino Run,

CsaIn e Petacciato Run.

Dopo la camminata sarà allestito uno spazio per l’aperitolio a base di pane e olio evo, la merenda sana

promossa da LILT.

Per le iscrizioni online è possibile collegarsi al sito www.pigiamarun.it e cliccare su Termoli per partecipare

al nostro village e rendere ancora più importante il sostegno ai bambini malati di tumore. Chi non riesce ad

iscriversi online può rivolgersi alla segreteria LILT dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 o iscriversi

direttamente quel pomeriggio in piazza presso il gazebo LILT.

Vi aspettiamo tutti rigorosamente in pigiama per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno

tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Loro non possono scegliere altri outfit e per questo il pigiama

rappresenta questo legame di vicinanza ed affetto ai più piccoli. E se partecipi insieme ai tuoi amici o

colleghi potete anche coordinare il vostro outfit!

Si ringraziano sin da subito i nostri partner: Comune di Termoli, Regione Molise, Asrem, Runners Termoli,

Asd Il Valore, Larino Run, CsaIn, Petacciato Run, Sae 112, l’associazione culturale ricreativa Karamella, l’asd

Scuola di Ballo Emozioni Latine, Famila, Sepinia, pasticceria adriatica Clara Bakery.