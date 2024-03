Libere, frivole e non addomesticabili. Laboratorio di teatro comunitario

Per celebrare tutto il mese di Marzo la Giornata internazionale della donna, Arterie con CGIL Abruzzo Molise e CGIL Molise e in collaborazione con Frentania Teatro, Città di Termoli e il contributo della Regione Abruzzo, promuove il laboratorio di teatro comunitario Libere, frivole e non addomesticabili , condotto da Monica Ciarcelluti. La tappa di Termoli sarà la terza e si terrà presso il Galleria Civica di Arte Contemporanea di Termoli nelle giornate di giovedì 25 marzo dalle ore 15.30 alle 18.30 e venerdì 26 dalle ore 15.30 alle 18.30.



Il Laboratorio è stato proposto anche a Pescara inserito tra le iniziative collaterali della rassegna del Florian Metateatro “Plurale Femminile e a Teramo in collaborazione con le Camere del Lavoro della Cgil di Teramo, Patto per la lettura di Teramo, Città di Teramo, Ca-Fè Carlo Febbo e CoCreiamo.



La parola d’ordine di tutto il progetto è Empowerment, un processo attraverso il quale le donne

acquisiscono il potere, la fiducia in se stesse e la capacità di prendere decisioni e agire in modo

autonomo e consapevole. Si tratta di un concetto che si concentra sull’abilitare gli individui a

sviluppare le proprie risorse, competenze e capacità, consentendo loro di influenzare e partecipare attivamente alle decisioni che riguardano le proprie vite e le comunità in cui vivono.



L’obiettivo è stimolare riflessione artistica sulla memoria collettiva e tematiche di genere,

promuovendo partecipazione e consapevolezza, sensibilizzando su empowerment, violenze e

discriminazioni contro le donne. Contribuire al dibattito sulla parità di genere, proponendo laboratorio teatrale intergenerazionale diffuso tra Abruzzo e Molise per coinvolgere lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, sindacati e comunità. Desiderio è stimolare riflessione artistica sulla memoria collettiva e tematiche di genere con impatto emotivo e sociale per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma soprattutto per tenere desta l’attenzione sulle discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggetto nel mondo.

Il teatro comunitario è una forma di teatro che coinvolge attivamente la comunità locale nella

creazione, produzione e fruizione delle opere teatrali, attraverso l’osservazione dei vissuti personali e le biografie dei partecipanti, e fa emergere, con la leggerezza del gioco creativo e performativo, nuovi spunti di riflessione e azione. Il focus del laboratorio è sull’empowerment femminile e parità di genere.

Il laboratorio è aperto a tutti, non sono richieste esperienze pregresse, ma voglia di mettersi in gioco e vivere alcune ore parlando di temi di forte attualità ‘ad arte’.



La partecipazione è gratuita, è necessaria la prenotazione. Si consigliano abiti comodi e calze

antiscivolo. Aperto a max 20 partecipanti.