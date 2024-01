Liberaluna: In conclusione il progetto Cucito ad arte per voi

Il giorno 20 gennaio si concluderà il percorso di condivisione e di confronto tra generazioni

che ha coinvolto associazioni, donne e ragazzi con il progetto Cucito ad arte per voi

finanziato dal Bilancio partecipativo del Comune di Campobasso.



L’evento sarà condotto dalle ragazze che hanno seguito i laboratori di arte, moda e

artigianato, accompagnate dalle professioniste e dalle volontarie dell’associazione

Liberaluna ETS che gestisce il Centro Antiviolenza Liberaluna.



L’evento rappresenta il cammino di emozioni che ha colorato il Centro di aggregazione

ospitando momenti di attività prettamente manuali e di altri che hanno creato un’atmosfera

di crescita e di confronto su tematiche sociali.



L’obiettivo dell’associazione Liberaluna ormai da 10 anni è quello di continuare a dare al

territorio gli strumenti per poter prevenire la violenza che purtroppo a volte nasce già dai

banchi di scuola e la prevenzione a questo fenomeno si attua ogni giorno dando la

possibilità soprattutto ai giovani di poter scendere in campo esprimendo i loro pensieri,

raccontando i loro sogni in uno spazio dove non si sentono giudicati ma ascoltati, da dove

scaturiscono momenti di riflessione che fortificano il senso del rispetto per se stessi e per

gli altri.