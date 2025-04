“L’Eliseo sembra il club di Trump”, la gaffe di Witkoff – Video

(Adnkronos) – L'Eliseo? Sembra il club di Donald Trump. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Russia, all'Eliseo partecipa ai colloqui con rappresentanti europei e ucraini. Nella residenza ufficiale del presidente francese, Witkoff appare impressionato dalla sala in cui si svolgono i colloqui. "Sembra il club del presidente Trump a Mar-a-Lago", dice Witkoff, che esalta le qualità del presidente americano: "Ci lavora lui, come un architetto o un designer". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)