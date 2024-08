Lecce, 23enne muore dopo il morso di un ragno violino

(Adnkronos) – Un ragazzo salentino di 23 anni è morto in seguito alle complicazioni dovute al morso di un ragno violino. Il ragazzo, originario di Collepasso, prima ricoverato in un ospedale della provincia di Lecce, è stato trasferito ieri nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, dove è morto questa mattina all'alba per shock settico e insufficienza multiorgano. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia. "Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio – ha scritto sui social la sindaca di Collepasso – Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)