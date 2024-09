Leao risponde a Di Canio dopo il suo attacco: il messaggio sui social

(Adnkronos) – Pioggia di meme commenti sui social, dopo la critica di Paolo Di Canio su Sky Sport a Rafa Leao e Theo Hernandez. E tra i tanti utenti che hanno deciso di condividere un famoso scatto che ritrae Paolo Di Canio con il braccio teso sul campo da gioco, ce n'è uno particolare: proprio Rafa Leao, uno dei due calciatori del Milan al centro della polemica.



Di Canio, a Sky Sport, aveva aspramente criticato il comportamento tenuto da Rafa Leao e da Theo Hernandez nel match pareggiato 2-2 sabato sera a Roma contro la Lazio. L'attaccante e l'esterno non sono stati schierati titolari dall'allenatore Paulo Fonseca. Nel corso del secondo tempo sono stati inseriti ma, al momento del 'cooling break', sono rimasti in mezzo al campo senza avvicinarsi alla panchina, dove il tecnico stava fornendo indicazioni alla squadra. "Una cosa mai vista", ha attaccato Di Canio, criticando l'atteggiamento dei calciatori con un lungo intervento. Leao e Hernandez sono stati tra i protagonisti meno brillanti nel complicato avvio di campionato dei rossoneri. Il Milan ha conquistato solo 2 punti in 3 giornate ed è ancora senza vittorie. Le critiche dell'ex bandiera della Lazio, che non ha mai nascosto il proprio orientamento politico, non sono evidentemente state apprezzate da Leao, che ha replicato con un post laconico: pochi puntini di sospensione e la celeberrima foto che, periodicamente, rispunta sui social.

