Le identità del vino”, all’UniMol il Convegno nazionale dell’AIDA, l’Associazione Italiana di Diritto Alimentare

Venerdì 8 – dalle ore 9.30 – sabato 9 novembre – Aula Circolare “G. A. Colozza” – Dipartimento Giuridico, I Edificio Polifunzionale, viale Manzoni, Campobasso

“Le identità del vino”è il titolo scelto per la due giorni scientifica dedicata all’analisi dei più recenti sviluppi della regolazione europea e nazionale della filiera vitivinicola.

Il Convegno è organizzato dall’unità molisana, coordinata dalla prof.ssa Lorenza Paoloni, del Prin 2022 sul tema “Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain” ed è promosso, tra gli altri, anche dal Centro di ricerca di Ateneo “BioCult”.

Numerosi esperti nazionali ed internazionali del settore si confronteranno sul problema della sostenibilità ambientale e socio-economica della produzione vinicola e sui nuovi strumenti per la tutela dei consumatori rispetto al rischio di frodi e di danni alla salute.

Parteciperanno all’iniziativa anche tecnologi alimentari e una rappresentanza dei vignaiuoli molisani, che metteranno in luce gli sforzi profusi per contemperare il rispetto delle tradizioni, la valorizzazione delle cultivar autoctone e l’innovazione tecnologica. Il convegno sarà impreziosito da brevi intermezzi musicali e letterari a tema enologico e dalla degustazione di vini locali.