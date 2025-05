Le Fiamme oro di Campobasso si aggiudicano una medaglia d’argento nei campionati italiani under 15 e Master di lotta

Medaglia d’argento per il campobassano Francesco Moffa ai campionati italiani under 15 di lotta greco-romana, disputatisi a Ostia lo scorso 11 maggio. L’atleta della Sezione Giovanile del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro nella categoria fino a 85 kg, ha disputato un’eccellente gara, grazie alla scrupolosa preparazione curata del tecnico della Polizia di Stato, l’Ispettore Beniamino Scibilia.

Il primo incontro eliminatorio ha visto Moffa superare, per netta superiorità tecnica dopo appena 16″, il torinese Torriente Menendez Aleandro. Nella semifinale il lottatore cremisi ha avuto la meglio, ancora una volta per superiorità tecnica, nei confronti di Cotelea Alexandru della società Lotta Brescia. Nella finale per l’oro, l’atleta Fiamme Oro ha dovuto soccombere contro il più esperto lottatore salernitano Lemba Timoteo della società Athlon Club.

La partecipazione ai campionati italiani under 15 di Ostia ha permesso alle Fiamme Oro Campobasso di conseguire altri significativi piazzamenti. A cominciare dal quinto posto, sempre nella categoria 85 kg, ottenuto da Lorenzo Miele che, nella finale per il bronzo, è stato battuto da Giangreco (Catania). Nei 62 kg Moffa Jacopo, negli incontri di qualificazione, ha avuto la peggio contro Carabotto di Torino e nei ripescaggi ha dovuto cedere il passo, seppur di misura (4 a 4 ai punti), al più scaltro Mennini delle Fiamme Oro Roma.

L’esordiente Tamburro Andrea nei 57 kg è stato superato agli ottavi di finale da Siam Adem della Artagon Foggia.

Infine, la categoria 68 Kg ha visto ben rappresentata la compagine molisana da Filippo Biello, sconfitto nelle qualificazioni da Trudu (Torino) e successivamente da Biba (Brescia), e dal talentuoso Antonio Passarelli, che purtroppo nel primo incontro, a causa di un infortunio, ha dovuto abbandonare l’incontro che lo vedeva opposto a Cerri di Rovereto.

La Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Campobasso nella classifica finale riservata alle società, ha ottenuto un buon 10° posto, con 16 punti, su ben 34 squadre partecipanti, dimostrando di poter competere anche con le società italiane di lotta che vantano una più lunga tradizione nel settore. I risultati ottenuti confermano la bontà del lavoro portato avanti dal Gruppo sportivo all’interno della Scuola Allievi Agenti della Polizia Di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso, in particolar modo con i corsi di avviamento allo sport frequentati da numerosi ragazzi affascinati dall’idea di potere conoscere l’arte dell’antica disciplina della lotta.