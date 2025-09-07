“Le domeniche al Convitto”, incontro dedicato al pittore Romeo Musa

Riprendono “Le domeniche al Convitto”con nuovi appuntamenti a partire da settembre.

Dopo la pausa estiva tornano “Le domeniche al Convitto”, incontri culturali promossi dal Convitto

Nazionale Mario Pagano e affidati agli esperti dell’associazione MoliseRadici: Cultura, Costume,

Tradizioni APS, che continueranno a condurre i visitatori alla scoperta dei gioielli storici e artistici

custoditi nell’importante edificio Campobassano.

Il format elaborato da MoliseRadici per l’iniziativa ha da subito riscosso notevole interesse e

grande partecipazione, tanto da registrare il sold out in tutti gli appuntamenti finora proposti: alla

visita guidata dei bellissimi ambienti dello storico Convitto e delle bellezze che essi ospitano, segue

un approfondimento tematico, diverso per ciascun incontro.



Settembre vedrà la ripresa de “Le domeniche al convitto” straordinariamente con due importanti

appuntamenti dedicati a figure e temi strettamente legati alla storia e all’identità del Molise.

La rassegna riprenderà infatti domenica 7 settembre, alle ore 9,30, con un incontro dedicato al

pittore Romeo Musa, artista di grande sensibilità e finezza, le cui opere impreziosiscono la sala

principale del Convitto “Mario Pagano”. Un’occasione imperdibile per riscoprire il suo linguaggio

pittorico, il rapporto con il territorio e il valore culturale delle sue tele, che ancora oggi accolgono e

ispirano studenti e visitatori.



Domenica 21 settembre, alle ore 9,30, si terrà il secondo appuntamento settembrino, dedicato ad

Arturo Giovannitti, che fu convittore prima di emigrare in America e intraprendere un percorso

che lo portò a diventare uno dei più importanti sindacalisti e attivisti del mondo operaio negli Stati

Uniti. Un viaggio biografico e storico alla scoperta di un protagonista molisano della storia del

Novecento, che ha saputo unire cultura, poesia e impegno sociale. Ad impreziosire l’incontro, la

presenza di un ospite speciale: l’attore Diego Florio.



Con questa programmazione, e con quella a seguire, l’Associazione MoliseRadici conferma il suo

impegno nell’offrire ai visitatori e agli appassionati opportunità di conoscenza, di

approfondimento e di riflessione, valorizzando i luoghi e le personalità che hanno segnato la

memoria collettiva del territorio.



Per informazioni e prenotazioni: 392 5636878.​​​​​​​