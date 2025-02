Lazio-Monza 5-1: manita biancoceleste, Baroni torna al quarto posto

(Adnkronos) – Tutto facile per la Lazio. All'Olimpico, la squadra di Baroni vince 5-1 contro il Monza e torna al quarto posto, con 45 punti. Decidono le reti di Marusic, Pedro (doppietta), Castellanos e Dele-Bashiru. Per i biancorossi, classifica impietosa: gli uomini di Bocchetti restano ultimi a 13 punti, con una corsa salvezza che si fa sempre più complicata. Subito pericolosa la squadra di casa al 4' con una grande ripartenza di Isaksen che sulla destra scappa partendo praticamente dalla sua area, superando anche Martins con un dribbling spettacolare, poi prova a mettere al centro ma il pallone diretto verso Guendouzi sul secondo palo non è preciso. Poco dopo sull'altra fascia si invola Tavares con un'azione di potenza, altra palla al centro che Pizzignacco allontana. La Lazio continua a spingere sulle fasce e a far spiovere palloni in area. Due sono per Castellanos (in due minuti, al 25' e al 26') da Isaksen e da Tavares, ma in entrambi i casi l'argentino di testa non trova la porta. Al 31' la squadra di casa sblocca la partita. Cross di Isaksen, Castellanos sul secondo palo fa la torre di testa e Marusic sempre di testa deve solo schiacciare in rete da un metro. Bocchetti cambia subito, togliendo Martins e inserendo Kyriakopulous. Al 35' cambia anche Baroni perché Dia si infortuna al collo del piede, al suo posto Pedro. Lazio avanti all'intervallo. Si riparte con la Lazio che continua a premere, fino al raddoppio. Al 57' tocco di Castellanos in profondità, Pedro si inserisce alla perfezione e batte il portiere. Dopo due assist, Castellanos trova anche il gol al 63': assist di Zaccagni e destro piazzato sul secondo palo. Al 65' Baroni inserisce Lazzari e Dele-Bashiru per Tavares e Isaksen. Il portoghese non la prende bene, ma il tecnico lo rincorre e gli spiega la sostituzione. Al 76' la Lazio esaurisce i cambi con Tchoaouna e Noslin, al posto di Zaccagni e Castellanos. Un minuto dopo proprio Tchaouna e Noslin, con un triangolo in area, confezionano l'azione e l'assist da sinistra per Pedro che cala il poker. Poco dopo anche i brianzoli finiscono le sostituzioni: fuori Bianco e Mota, entrano Vignato e Zeroli. All'86' il Monza crossa in area da destra, Lazzari salta con un braccio alto e tocca il pallone. Aureliano richiamato dal Var va a rivedere e assegna il rigore. Dagli 11 metri va a segno Sensi. All'88' arriva il quinto gol laziale. Dele-Bashiru a sinistra si inserisce e scarica un mancino potente sotto alla traversa che supera Pizzignacco.

Finisce 5-1, la Lazio supera la Juve e torna quarta.

