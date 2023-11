L’artista molisano I am Michelangelo pubblica una nuova canzone intitolata “Al Cuore”

Il 24 novembre 2023 I am Michelangelo, cantautore molisano classe 1996, pubblica sulle piattaforme di streaming una nuova canzone dalle sonorità pop, rap ed elettronica intitolata “Al Cuore”.

Un brano moderno e allo stesso tempo nostalgico, scritto e interpretato da I am Michelangelo, artista originario di Casacalenda in provincia di Campobasso e attualmente residente a Bologna. Prodotto da Ilario Palma, anche lui produttore e cantautore di origini larinesi, “Al Cuore” è una storia di amore e di libertà. È la prima opera di un nuovo percorso artistico lanciato dall’artista molisano.

I am Michelangelo

I am Michelangelo, pseudonimo di Michelangelo Romagnuolo (Larino, 6

novembre 1996) è un cantautore, paroliere, comunicatore e poeta italiano.

Esordisce da giovanissimo come rapper pubblicando numerosi brani non

ufficiali. Durante questo periodo partecipa a eventi e concerti, aprendo i live di

Clementino, Kaos One, Stokka&Madbuddy e Dj Shocca, fino alla pubblicazione

nel 2018 del primo disco “I AM”, pubblicato con l’etichetta discografica

Sottotetto Records, edizioni Thaurus Publishing. Un primo album caratterizzato

maggiormente da sonorità rap, rnb e disco.

Nel 2023 inizia la collaborazione con il producer e cantautore Ilario Palma e

viene lanciato la nuova brand identity del progetto artistico I am Michelangelo.

Il 24 novembre 2023, dopo 5 anni dall’ultima pubblicazione, I am Michelangelo

pubblica un nuovo brano intitolato “Al Cuore”. Un brano che lancia un nuova

dimensione artistica e sonora per il cantautore, caratterizzata da una fusione

nuova di pop, rap ed elettronica. La prima opera di un nuovo percorso artistico

del cantautore italiano.