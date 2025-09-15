Larino/ Tutto pronto per la terza edizione di “A passo di nordic verso la prevenzione”

L’evento si terrà martedì 16 settembre 2025, a partire dalle ore 17.30 presso il Vallone della Terra, “Parco delle tre Fonti”.

L’iniziativa promossa ed organizzata da Aido gruppo comunale di Larino, Lilt provinciale di Campobasso, con la partecipazione delle Misericordie di Larino e del comune della città di Larino, ha l’intento di promuovere la prevenzione e buoni stili di vita.

L’evento propone un pomeriggio dedicato al benessere e alla salute attraverso la pratica della camminata nordica (Nordic Walking). Una disciplina accessibile a tutti, che unisce attività fisica, socializzazione e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita come strumento fondamentale per la tutela della salute.

Il percorso di martedì 16 settembre, vede il ritrovo e l’ingresso presso la Fonte di san Pardo, in via San Rocco, per poi proseguire nel polmone verde del Vallone della Terra ossia “Parco delle tre Fonti”, raggiungendo la Fonte di Basso, risalendo per il Centro storico di Larino e soffermandosi in Piazza Vittorio Emanuele per una breve sosta, per poi raggiungere il punto di partenza presso la Fonte di San Pardo.

La partecipazione è gratuita e i bastoncini per il nordic saranno forniti alla partenza.

L’evento è aperto a tutti.