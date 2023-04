Larino/I Disturbi dell’alimentazione e nutrizione al centro dell’incontro organizzato aPalazzo Ducale

L’evento, organizzato da Aido gruppo comunale di Larino, patrocinato dal Comune frentano, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Campobasso, l’Ordine degli psicologi del Molise e il centro servizi del volontariato del Molise, si terrà alle ore 17.30 presso la sala Freda.



In prossimità della giornata per la donazione di organi indetta dal Ministero della Salute Aido gruppo comunale di Larino ha inteso organizzare un incontro che punti sull’informazione e prevenzione, che insieme alla sensibilizzazione della donazione organi, tessuti e cellule, costituisce uno dei principi cardini su cui si fonda l’associazione. Il 14 aprile saranno affrontati, da un parterre di professionisti del settore, i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.



Sono patologie complesse caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare e possono presentarsi in associazione ad altri disturbi come disturbi d’ansia e dell’umore. Lo stato di salute fisica è quasi sempre compromesso a causa delle alterate condotte alimentari che portano ad alterazione dello stato nutrizionale.



Se non trattati in tempo e con metodi adeguati, i disturbi dell’alimentazione possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo e, nei casi gravi, portare alla morte. Essi rappresentano un importante problema di salute pubblica considerando il progressivo abbassamento dell’età di insorgenza e l’incremento della loro presenza nel tessuto sociale.



Data la loro complessità, l’intervento precoce assume un ruolo essenziale. L’evento moderato da Nicola De Francesco, direttore della testata giornalistica “Nelmolise.it” vedrà i saluti istituzionali di Graziella Vizzarri, Presidente Aido gruppo comunale di Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco del Comune di Larino, Giovina Vincelli, Medico di Base, delegata OMCeO Campobasso, Alessandra Ruberto, Presidente Ordine degli Psicologi del Molise, Gianfranco Massaro, Presidente Csv Molise, Luigi Santella, Presidente Aido Molise.



Le relazioni sono affidate al gruppo di professionisti del Centro Food For Minde di Campobasso: Luigia Primiani, psicoterapeuta, responsabile Food For Mind Campobasso, Mariangela Lepore, psicoterapeuta Ffm, Ramona Tamburro, psicoterapeuta Ffm, Federica Marra, nutrizionista Ffm.

L’associazionismo al centro della comunità per promuovere in rete la prevenzione.