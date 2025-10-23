L’Alfano-Perrotta è in nazionale: Claudio Canulli selezionato per rappresentare l’Italia

Ancora una grande soddisfazione per l’Istituto Alfano-Perrotta di Termoli dall’attività didattica del debate:

Claudio Canulli, studente della classe 4A del Liceo Scientifico e veterano della squadra di debate dell’Istituto termolese, è stato selezionato per far parte della nazionale italiana di debate, che partecipa in rappresentanza dell’Italia

alle competizioni internazionali di debate (sia a livello europeo che mondiale) in lingua inglese.

Dopo una selezione particolarmente impegnativa, che prevedeva un breve corso di formazione per tutti gli studenti che avevano presentato la candidatura, vi sono state tre successive fasi di selezione, che lo studente termolese ha brillantemente superato, grazie anche ad un’ottima conoscenza della lingua inglese e ad una conoscenza approfondita dei molteplici temi oggetto dei dibattiti.

Concetta Rita Niro, Dirigente dell’Istituto Alfano-Perrotta, si è congratulata vivamente con Claudio per il prestigioso traguardo raggiunto, che non solo porta lustro alla scuola molisana, ma conferma anche il grande valore formativo delle attività che l’IISS Alfano-Perrotta propone ai propri studenti, tra le quali il debate è sicuramente una delle più significative.