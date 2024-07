La tribute band QUEENMANIA rende omaggio ai QUEEN e a Freddie Mercury con un grande concerto rock il 9 agosto al Teatro Verde di Termoli 

Sul palco Sonny Ensabella, frontman della tribute band fondata nel 2006, accompagnato da Amudi Safa (chitarra e voce), Luca Nicolasi (basso e voce) e Paolo Valli (batteria), farà rivivere al pubblico le hit che hanno segnato la storia non solo della band britannica, ma della musica mondiale, come“We will rock you”, “We are the Champions”, “Bohemian Rhapsody”e “Somebody to love”.A rendere lo spettacolo ancora più emozionante i costumi, le scenografie e le proiezioni video.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it (www.ticketone.it/event/queen-mania-teatro-verde-18750009/).

Il concerto è prodotto da Gruppo Anteprima in collaborazione con il Teatro Verde di Termoli.

I QUEENMANIA riscontrano fin da subito un grande successo in Italia e nel 2007, a un anno dalla fondazione, portano il proprio show oltre le Alpi, intraprendendo l’European tour e suonando in Inghilterra, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Ungheria e Belgio. La consacrazione di questo momento arriva con la partecipazione del gruppo alla 23rd Official Queen Fan Club UK Convention 2008 in Inghilterra. In questa occasione i QueenMania condividono il palco con importanti musicisti, tra cui Spike Edney, Jamie Moses e Peter Freestone. Tali eventi hanno permesso ai QueenMania di diventare la prima tribute band italiana a suonare in Inghilterra, Paese in cui il gruppo ha una solida fanbase. I QueenMania vantano la collaborazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale che con entusiasmo partecipano ai loro concerti come Enrico Ruggeri, vero e proprio padrino del gruppo, Katia Ricciarelli (con la quale si erano già esibiti a Milano nel 2013 in occasione del 22° anniversario della scomparsa di Freddie Mercury), Tullio De Piscopo, Maurizio Solieri, Stef Burns, Cristina Scabbia, Irene Fornaciari, Luigi Schiavone e tanti altri.

La composizione della tribute band guidata da Sonny Ensabella nel corso degli anni ha subito diversi cambiamenti fino ad arrivare nel 2022 alla sua formazione attuale con l’ingresso di Paolo Valli, Amudi Safa e Luca Nicolasi.