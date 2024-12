“La Sorgente del mare, 9 personaggi in cerca d’amore”, evento a Larino

“La Sorgente del mare, 9 personaggi in cerca d’amore”, il titolo dell’evento di

“Percorsi in Biblioteca” che si terrà martedì 3 dicembre 2024, alle ore 17.30 presso la

Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino.

L’iniziativa rientrante nell’itinerario culturale, fruttuoso connubio tra il Lions club

Larino e il Comune frentano, si presenta come reading teatrale ove la combinazione

scrittura, teatro e musica danno vita ad un’espressione magistrale dell’arte

promuovendo la ricerca interiore intrisa di condivisione. Le letture sono tratte

dall’ultima pubblicazione della scrittrice Maria Carmela Mugnano “La sorgente del

mare”. L’opera narra di un uomo che, alla fine del suo amore, va oltre il dolore del

momento con una domanda visionaria, energica: “Dov’è la sorgente del mare. Novello

Giasone partirà alla ricerca della Sorgente e sarà Il Naufrago, uno dei 24 Personaggi in

cerca d’Amore raccontati nel libro. Come su un palcoscenico teatrale essi

racconteranno la propria esperienza amorosa, crocevia di eroismi, egoismi, paure,

passioni… e ciascuno lancerà il proprio messaggio. Il loro percorso apparirà come

quello di mille rivi di sangue trasparente che vanno incontro al niente, per diventar

l’immenso… ma solo colui che si è posto la domanda potrà darci “la risposta”.

Dopo i saluti istituzionali di Carmela Minotti, Presidente del Lions club Larino,

Giuseppe Puchetti, Sindaco della citta di Larino e Iolanda Giusti, Assessore alla

cultura, l’iniziativa prenderà vita con le voci recitanti di: Anna Maria Graziani, Maria

Carmela Mugnano, Franca Sciarretta, Nicolangelo Licursi e gli Intervalli musicali di

Dario La Serra.