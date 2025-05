La ricerca Neuromed sul dolore cronico e le reti perineuronali conquista la copertina della prestigiosa rivista scientifica Pain

L’immagine che apre il numero di maggio 2025 della rivista scientifica PAIN (Volume 166,

numero 5) è dedicata alla ricerca sulle reti perineuronali e il loro ruolo nei meccanismi alla base del

dolore cronico, condotta dal Laboratorio di Neurofarmacologia e dal Laboratorio di

Neurobiologia Cellulare e Molecolare dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), in

collaborazione con il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell’Università Sapienza di

Roma.

Accompagnata da un editoriale di approfondimento, la ricerca ha individuato una correlazione tra

l’aumento delle reti perineuronali (PNNs) in specifiche aree del cervello e la persistenza del dolore

neuropatico. Agendo su queste strutture extracellulari, che avvolgono i neuroni e ne regolano la

plasticità, i ricercatori hanno osservato un miglioramento delle soglie del dolore nei modelli

animali, aprendo la strada a nuove prospettive terapeutiche.

A sottolineare il valore del lavoro scientifico, già pubblicato on line nelle settimane scorse e in

rivista in questo volume, la redazione di PAIN ha ora scelto di dedicare a questa scoperta anche la

copertina della versione stampata. L’immagine selezionata, realizzata durante le attività

sperimentali, porta la firma della dottoressa Giada Mascio, prima autrice dello studio.

“È un onore vedere la mia immagine in copertina – dice Mascio – perché racchiude visivamente il

cuore della nostra ricerca. Ovviamente si tratta di imaging microscopico, ma proprio per questo

rappresenta con forza il legame profondo tra struttura e funzione che caratterizza le reti

perineuronali nel Sistema Nervoso Centrale. È emozionante sapere che ciò che ci ha permesso di

ottenere i nostri risultati è anche capace di parlare con un linguaggio visivo così diretto”.



La copertina è ora visibile sul sito ufficiale della rivista:

https://journals.lww.com/pain/pages/currenttoc.aspx