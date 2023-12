 La magia del Natale tra arte e archeologia: tutte le aperture festive dei luoghi della cultura statali in Molise

In occasione delle festività natalizie, i musei statali della regione Molise si preparano ad aprire le loro porte per accogliere cittadini e turisti in un’esperienza culturale unica. Con la magia del Natale nell’aria, i musei del Molise si trasformano in luoghi incantevoli, pronti a offrire, a visitatori di tutte le età, la possibilità di esplorare il ricco patrimonio culturale della regione.

Di seguito il calendario delle aperture:

24 dicembre 2023 – biglietteria on line

Palazzo Pistilli – aperto su prenotazione, rivolgersi al Museo Sannitico

Museo Sannitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:30

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo nazionale di Castello Pandone – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Santuario italico – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo archeologico di Venafro – aperto dalle 08:15 alle 14:00

Museo della città e del territorio – aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum – aperto dalle 08:15 alle 19:15

25 dicembre 2023 – biglietteria on line clicca quì

Museo della città e del territorio – aperto dalle 09:00 alle 13:00

26 dicembre 2023 – biglietteria on line clicca quì

Palazzo Pistilli aperto dalle 8:15 alle 14:00

Museo Sannitico aperto dalle 8:15 alle 19:00

Castello di Capua aperto dalle 09:15 alle 18:30

Castello di Civitacampomarano aperto dalle 12:40 alle 18:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno aperto dalle 09:15 alle 16:30

Santuario italico aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo archeologico di Venafro aperto dalle 08:15 alle 14:00

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15



31 dicembre 2023 – biglietteria on line clicca quì

Palazzo Pistilli – aperto dalle 8:15 alle 14:00

Museo Sannitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:30

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo nazionale di Castello Pandone – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Santuario italico – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo archeologico di Venafro – aperto dalle 08:15 alle 14:00

Museo della città e del territorio – aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum – aperto dalle 08:15 alle 19:15



01 gennaio 2024 – biglietteria on line clicca quì

Sono previste aperture straordinarie i cui orari verranno comunicati a breve

06 gennaio 2024 – biglietteria on line clicca quì

Palazzo Pistilli aperto su prenotazione, rivolgersi al Museo Sannitico

Museo Sannitico aperto dalle 8:15 alle 19:00

Castello di Capua aperto dalle 09:15 alle 18:30

Castello di Civitacampomarano aperto dalle 9:15 alle 18:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno aperto dalle 09:15 alle 17:00

Santuario italico aperto dalle 09:15 alle 17:00

Museo archeologico di Venafro aperto dalle 08:15 alle 14:00

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15



07 gennaio 2024 (ingresso gratuito 1° domenica del mese)

Palazzo Pistilli – aperto su prenotazione, rivolgersi al Museo Sannitico

Museo Sannitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:30

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 09:15 alle 14:50

Museo nazionale di Castello Pandone – aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno aperto dalle 09:15 alle 17:00

Santuario italico aperto dalle 09:15 alle 17:00

Museo archeologico di Venafro – aperto dalle 08:15 alle 14:00

Museo della città e del territorio – aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum – aperto dalle 08:15 alle 19:15



Per informazioni e prenotazioni per laboratori o approfondimenti didattici contattare: