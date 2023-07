La luna e il castello. Un evento serale al Castello di Capua a Gambatesa Domenica 2 luglio

La Direzione Regionale Musei Molise, in collaborazione con ActionAid Molise e il Comune di

Gambatesa, comunica che domenica 2 luglio andrà in scena sul piazzale antistante il Castello Di

Capua a Gambatesa lo spettacolo “La luna e il castello”. Il gruppo teatrale “Rumori fuori scena”, di ActionAid Molise metterà in scena una performance di danza, musica e teatro dalle 18h00 alle 19h30.



Il Castello Di Capua sarà aperto, come di consueto, dalle 10h15 alle 17h30, con un’apertura

straordinaria in continuità dalle 17h30 alle 21h30.

Come per gli atri luoghi della cultura afferenti alla DRM-Molise, domenica 2 luglio l’ingresso sarà gratuito in occasione dell’iniziativa ministeriale “Domenica al museo”.