La grande musica del Cinema arriva al Teatro Savoia di Campobasso

Sabato 24 gennaio, alle ore 18.30, il Teatro Savoia di Campobasso si trasformerà in una vera e propria sala cinematografica dell’anima, dove immagini e ricordi prenderanno forma attraverso le note. In programma il concerto “La musica del cinema – da Astor Piazzolla a Ennio Morricone”, un viaggio emozionante tra alcune delle colonne sonore più amate di sempre. Protagonista della serata, organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, sarà la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, affiancata da due solisti di grande prestigio: Gianni Fassetta alla fisarmonica e Lucio Degani al violino. Un ensemble di altissimo livello che promette di restituire tutta la forza evocativa della musica scritta per il grande schermo.

Il programma attraversa epoche e stili, toccando capolavori che hanno segnato la storia del cinema: da Il Postino di Luis Bacalov a C’era una volta il West, Il buono, il brutto e il cattivo e Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, passando per le suggestioni senza tempo di Nino Rota, John Williams, Carlos Gardel e Astor Piazzolla. Un percorso sonoro che alterna lirismo, nostalgia, tensione e poesia, fino ad arrivare a Midnight Reverie di Raffaele Cacciola, brano dedicato proprio all’Orchestra Busoni. Fondata nel 1965, la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni è una delle realtà cameristiche più longeve e prestigiose d’Italia.

Forte di una tradizione che affonda le radici nella grande scuola musicale del Novecento, l’orchestra si è esibita nelle principali sale italiane e internazionali, collaborando con solisti di fama mondiale e incidendo numerosi CD per le più importanti etichette discografiche. Alla guida dell’ensemble, Massimo Belli, musicista di raffinata sensibilità e solida esperienza internazionale, capace di unire rigore interpretativo e passione comunicativa. Con lui, Gianni Fassetta, considerato tra i migliori interpreti della musica di Piazzolla, e Lucio Degani, violinista di fama mondiale, protagonista sui palcoscenici più prestigiosi del panorama internazionale.

Il concerto è realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, a conferma del valore culturale e artistico dell’iniziativa. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e del cinema, un’occasione speciale per lasciarsi trasportare dalle melodie che hanno fatto sognare intere generazioni.

Biglietti: Intero € 14,00 – Ridotto € 7,00