La Gd nel ricordo F alla 50esima Edizione della Su e Giu’ nel ricordo del finanziere Antonio Zara

Domenica 12 novembre si terrà in Campobasso la tradizionale gara “Su e Giù”, manifestazione sentitissima e di notevole richiamo di pubblico, giunta quest’anno alla sua 50a edizione.



In tale contesto, il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, in occasione della ricorrenza del 50° anniversario dell’eroico sacrificio del Finanziere “Medaglia d’Oro al Valor Militare” Antonio Zara, originario di S. Felice del Molise, caduto tragicamente nell’adempimento del proprio dovere all’età di soli vent’anni nel corso di un attentato terroristico presso l’Aeroporto Internazionale di Fiumicino il 17 dicembre 1973, ha voluto sottolineare la forte comunanza di valori da sempre esistente tra il Corpo e i molisani, dedicando alla memoria

del giovane un Trofeo, destinato a una categoria di partecipanti i quali, con la loro presenza, danno ulteriore prova del proprio costante impegno nella diffusione e la salvaguardia di valori quali la solidarietà, lo spirito di sacrificio e il rispetto degli altri, che rappresentano i pilastri, nello sport come in ogni manifestazione del vivere civile, su cui costruire una società sempre più giusta, inclusiva e equa.



Al fine di caratterizzare ancor di più l’appuntamento, tra i più importanti nel panorama sportivo della Regione, quest’anno il percorso della “Su e Giù” transiterà all’interno del comprensorio della Caserma sede del Comando Regionale, intitolata proprio al Finanziere MOVM Antonio Zara, prevedendo un significativo passaggio dinanzi al monumento che, al suo interno, ne ricorda la figura, mentre l’esecuzione dell’Inno Nazionale che tradizionalmente precede l’atteso start, sarà affidata alla Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza.



Per la manifestazione sarà infine allestito, nella zona dell’”arrivo”, uno stand espositivo promozionale del Gruppo Sportivo delle “Fiamme Gialle” che ha inoltre acconsentito alla partecipazione della sua giovane e affermata mezzofondista Sveva Fascetti, la quale si cimenterà per la prima volta con gli 8 km del suggestivo percorso, unitamente a un nutrito numero di runners della Scuola Allievi Finanzieri giunti appositamente da Bari per non mancare al significativo evento Scontata, dopo il videoclip con cui, durante la cerimonia di presentazione della “Su e Giù” i plurimedagliati atleti gialloverdi, Filippo Tortu, Antonella Palmisano e Pietro Arese, invitavano tutti a partecipare alla corsa non competitiva all’insegna dello sport e del divertimento, la massiccia e entusiastica presenza, tra le migliaia di partecipanti, dei finanzieri del Molise, che indosseranno una maglietta celebrativa appositamente creata per l’occasione.