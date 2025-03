La Filt Cgil elegge il coordinamento regionale del Trasporto Pubblico Locale del Molise e chiede regole e tutele certe per tutti i lavoratori del settore

Nella riunione che si è svolta nei giorni scorsi presso la Camera del Lavoro di Campobasso, le RSA

presenti hanno eletto Mario Rinalducci (autista SATI) come Coordinatore Regionale delle attività di TPL

della Filt Molise e Antonio Zoppi (autista ATM) come vice coordinatore.

La Filt Molise è fortemente impegnata nella difesa dei lavoratori del settore, che in questa regione

affrontano da anni enormi difficoltà: salari bassi, stipendi pagati in ritardo, condizioni di lavoro precarie,

turni estenuanti. È necessaria una riforma strutturale del trasporto pubblico locale, per troppo tempo

rimandata, mentre i lavoratori ne hanno pagato e continuano a pagare le conseguenze sulla propria pelle.

Oltre a ciò la Filt Molise denuncia la grave situazione di anarchia gestionale che caratterizza il settore del

trasporto pubblico locale, dove l’assenza di regole chiare e condivise penalizza i lavoratori e ne

compromette la qualità del servizio. È ormai improcrastinabile l’avvio di un confronto istituzionale per la

definizione di un accordo di secondo livello regionale, strumento fondamentale per garantire condizioni di

lavoro dignitose e criteri di gestione trasparenti.

Negli ultimi anni, le principali aziende del settore hanno operato ( e continuano indisturbati ad operare) in

un contesto di assenza di regole. Questa situazione è favorita dalla scarsa incisività della politica

regionale, che finora non ha esercitato il necessario ruolo di regolazione e controllo, lasciando spazio a

gestioni aziendali spesso arbitrarie e poco trasparenti.

“Non è accettabile che un settore finanziato con soldi pubblici, erogati dall’Ente Regione, sia privo di

regole chiare e condivise”, Chiediamo un tavolo vero di confronto con le istituzioni, affinché si arrivi alla

definizione di un accordo di secondo livello che garantisca equità salariale, diritti certi e una governance

trasparente.

Inoltre vi è un altro atavico problema su cui non transigeremo, la sicurezza dei lavoratori. È inaccettabile

che il personale del TPL operi in condizioni precarie e senza adeguate tutele. Pretendiamo misure concrete

per garantire l’attività in modo sicuro, perché nessun lavoratore deve mettere a rischio la propria

incolumità per svolgere il proprio dovere.

La Filt Cgil Molise continuerà a vigilare con attenzione sulle proposte di affidamento del TPL regionale,

incluse quelle relative alla possibile creazione di società In-House, affinché ogni decisione venga presa

nell’interesse dei lavoratori e del servizio pubblico.