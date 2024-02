La Danza dell’acqua e il tributo a Fabrizio De Andrè i prossimi spettacoli in cartellone al Savoia di Campobasso e all’Italo Argentino di Agnone

Dopo il successo dello scorso anno con “Boomerang”, viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la RBR Dance Company, gli Illusionisti della Danza, compagnia che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, presenta il 9 e 10 febbraio (ore 21) per il Teatro Savoia di Campobasso, lo spettacolo H2OMIX. La scienza ci fornisce statistiche allarmanti: il mondo è destinato ad affrontare nei prossimi anni una grave carenza idrica globale. Partendo da questi dati e focalizzando l’attenzione su quello che è il progetto artistico e l’obiettivo sociale, RBR intraprende un viaggio scenico che si svilupperà tra fluide illusioni, ispirato da solide certezze e responsabilità verso la Natura. Quadri scenici evocativi porteranno gli spettatori tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della fragilità di questa, legata ad uno dei suoi elementi principali: l’Acqua. Un viaggio illusionistico che ci permetterà di riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’umanità ha verso la Natura.

Prosegue ad Agnone la stagione di spettacoli per il Teatro Italo Argentino nell’ambito di “Palcoscenici: il Molise è di scena”. In cartellone l’11 febbraio alle ore 21, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, a 25 anni dalla sua scomparsa. “Viva De Andrè” è un concerto/racconto che si basa sull’assenza/ presenza della voce del cantautore genovese, che narra il suo percorso e il suo amore per il jazz. Con la voce narrante di Luigi Viva e la musica di un quintetto composto da alcuni dei nostri migliori jazzisti da Luigi Masciari (chitarra, arrangiamenti e direzione musicale), Francesco Bearzatti (sax), Francesco Poeti (basso 6 corde) Pietro Iodice (batteria) e Alessandro Gwis (piano). A loro è affidata la rilettura in chiave jazz di classici quali “La Guerra di Piero”, “Valzer Per Un Amore”, “La Città Vecchia”, “Creuza de Mä”, “La Canzone di Marinella” “Il Pescatore”, “Mégu Megún”, “Canzone dell’Amore Perduto”.

Spettacoli in abbonamento, biglietti disponibili on line su Ciaotickets e presso le prevendite autorizzate, oppure presso i botteghini dei teatri (prima dello spettacolo) a partire dalle ore 20,00.