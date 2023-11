La Dancing Art Molise torna a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Show Dance

La Dancing Art Molise, scuola di danza sportiva di Campobasso, torna a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Show Dance con un gruppo di 29 ballerini.

Lasko è la cittadina slovena scelta dalla Ido (International Dance Organization) per ospitare la più importante competizione continentale di Show Dance, una delle discipline della danza sportiva.

La scuola di danza di Campobasso, diretta dai tecnici federali Luca Russo e Simona Trivisonno, ha ricevuto la convocazione dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), unica federazione nazionale autorizzata dal Coni a convocare i propri atleti per far parte della Nazionale Italiana di danza sportiva.

Come da regolamento federale possono accedere alle competizioni europee solo gli atleti che si sono classificati ai primi cinque posti ai campionati italiani assoluti e di categoria e la Dancing Art Molise, grazie ai titoli di campioni e vice campioni italiani conquistati a Luglio ai Campionati italiani, ha ottenuto il pass per l’ottavo anno consecutivo per rappresentare l’Italia nelle massime competizioni internazionali.

Dopo Russia 2016, Francia, Germania e Grecia 2017, Genova e Repubblica Ceca 2018, Polonia e Germania 2019 e Polonia 2022, la Dancing Art Molise è tornata in pista a livello internazionale proprio in Slovenia l’11 e 12 Novembre scorsi.

Hanno gareggiato Teresa Riccitelli nel solo femminile over 17 Show Dance con il ballo “A light life”, la Formazione e il piccolo gruppo over 17 e l’open Production.

Dopo due giornate di gara gli atleti molisani sono ripartiti alla volta dell’Italia con un bottino di tutto rispetto grazie alle finali conquistate con la Formazione Over 17 anni, piazzatasi al quinto posto con la coreografia “Chasing power”, e con il gruppo Open Production che nella competizione della Coppa del Mondo ha ballato coreografando il gioco da tavola più famoso al mondo, “Monopoly”, e piazzandosi al secondo posto.

Ottimo risultato anche per il Piccolo Gruppo Over 17 che, con il ballo intitolato “Tunnel of Memories” ha conquistato l’ottavo posto confermandosi tra i top team a livello europeo.

Nella Coppa del Mondo di Improvvisazione da segnalare l’ottima semifinale conquistata nella categoria Adulti dall’atleta Mariachiara Saporito.

Alla competizione, nelle varie categorie, hanno partecipato anche Austria, Bosnia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ucraina.

Un altro tassello va dunque ad aggiungersi nel bagaglio di esperienza che i giovani ballerini molisani hanno costruito negli anni grazie alla formazione continua svolta a Campobasso presso la Dancing Art Molise, agli stage formativi svolti sul territorio nazionale, alla partecipazione alle competizioni agonistiche e al confronto diretto con le squadre migliori a livello internazionale.