La Dancing Art Molise si conferma la regina dello Show Dance

Con tre titoli di Campioni Italiani ed uno di vicecampioni Italiani è tra le società ad aver ottenuto più titoli nello Show dance danze a squadre.

Rimini, 9 Luglio. È l’inizio per la Dancing Art Molise della missione dedicata ai Campionati Italiani di Danza Sportiva. La location è ormai, come da consuetudine, la fiera di Rimini, dove la Fids, Federazione Italiana Danza Sportiva, ha organizzato 11 giorni di gara divisi in 5 arene diverse, per un totale di 55 giornate di competizioni a titolo.

La società campobassana, diretta dai tecnici Luca Russo e Simona Trivisonno, ha risposto presente per il diciassettesimo anno consecutivo, cimentandosi in ben cinque discipline diverse.

I primi a gareggiare per la Dancing Art Molise sono stati Samuele ed Elisa Russo che, nel Latin Style Tecnica e Show, hanno inaugurato i loro campionati italiani 2023 ottenendo una meritata finale nella 8/12 Latin Style Show classe B piazzandosi al quinto posto.

Il 10 Luglio, giornata dedicata al Latin Style Tecnica 10/12 anni, ha visto scendere in pista Samuele Russo che, in gara nel Samba, si è piazzato al sesto posto in finale.

L’11 Luglio è stata la giornata dedicata ai solo e duo dello Show Dance Over 17, una delle categorie più attese, dove atlete e atleti si sono contesi il titolo di campioni Italiani.

E anche in questa giornata sono arrivati importanti risultati per la Dancing Art Molise con le finali conquistate da Teresa Riccitelli, sesto posto nel solo femminile Classe A, e il duo Teresa Riccitelli/Pia Eleonora Sabella che, nel duo classe AS, hanno raggiunto il quarto posto.

Il 12 Luglio si apre la giornata con uno storico successo, primo nella storia della società campobassana per i solo/duo categoria 8/12, con Elisa Russo, sesto posto nello Show Dance classe B e con il duo Elisa Russo/Elisa Tirabasso che, nella 8/12 anni classe B, ottiene la medaglia di bronzo salendo sul terzo gradino del podio.

Tra le ballerine più grandi ottiene una fantastica finale al suo primo campionato l’atleta Nycla Iapalucci, piazzatasi all’ottavo posto nella 13/16 classe B in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 65 atleti.

Risultati prestigiosi sono poi arrivati con i gruppi classe Unica (la classe più alta dell’ agonismo) che hanno chiuso la giornata con tre titoli di campioni Italiani 2023, uno di vicecampioni Italiani e una splendida finale.

Campioni Italiani i più piccoli della Under 12 che, nel Gruppo Danza, sono saliti sul gradino più alto del podio con la simpatica coreografia dal titolo “No, l’orsetto no” e i 7 atleti del piccolo gruppo Over 17 con la toccante esibizione dal titolo “Nel tunnel dei ricordi”.

Altro successo e altro titolo con il gruppo Open Production che ha visto tutti insieme in pista quasi 40 atleti della Dancing Art Molise con il ballo “Monopoly”, il gioco di società più conosciuto al mondo; la squadra molisana, formata da atleti dagli 8 ai 23 anni, si è aggiudicata il titolo iridato piazzandosi sul gradino più alto del podio.

Vicecampioni Italiani i ballerini dell’Over 17 Gruppo Danza che, con la coreografia “Chasing Power”, hanno trattato il tema della meritocrazia in ambito lavorativo.

Un segnale forte e incoraggiante per il futuro lo hanno lanciato anche i ballerini del gruppo Open, che hanno danzato sulle note della famosa canzone “Heal the world” conquistando la finale e piazzandosi al sesto posto.

E quando sembrava che i successi 2023 per la Dancing Art Molise avessero raggiunto una conferma del percorso fatto in questi anni, è arrivato un altro e inaspettato titolo il 13 luglio.

Questa volta è la Jazz Dance a portare ai molisani il titolo di vicecampioni Italiani nella Over 17 PG classe U.

Da menzionare inoltre gli ottimi risultati ottenuti da Elena Leccese, semifinalista nel Solo femminile Show Dance classe AS e finalista nella Jazz Dance Classe A (ottavo posto).

Altri piazzamenti in semifinale anche per Pia Sabella e Teresa Riccitelli che hanno sfiorato la finale nel solo Jazz Dance classe B.

Un palmares di tutto rispetto con 16 finali conquistate in totale tra cui 3 titoli di Campioni Italiani, 2 di Vicecampioni Italiani e una medaglia di bronzo.

“È una soddisfazione enorme vedere i frutti del lavoro svolto durante la stagione – hanno commentato i tecnici Luca e Simona. L’impegno e la costanza negli allenamenti premiano sempre e i ragazzi e i bambini hanno sempre dimostrato di credere in tutto ciò che fanno.

L’aspetto che ancor di più ci riempie di gioia è lo spirito di squadra che si è creato tra i ragazzi; hanno condiviso momenti di allegria o al contrario hanno saputo confortare chi era in un momento di delusione.

Questi sono i veri valori dello sport che vanno ben oltre i risultati sportivi”.

Con i risultati ottenuti nelle danze a squadre la Dancing Art Molise potrà ricevere la convocazione per i prossimi campionati europei che si terranno a Novembre in Slovenia e in Belgio.