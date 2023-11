LA BITESP di Venezia, Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, consolida la rete degli operatori molisani

La Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale di Venezia pone il Molise al centro di un sistema ormai consolidato che finalmente, dopo aver ben rodato, si conferma punto di riferimento essenziale per operatori del settore turistico molisano. Un sistema che consente a grandi e piccoli operatori di settori come l’artigianato, l’accoglienza, la ristorazione, la scuola, di potersi confrontare, fare esperienze, porsi all’attenzione di buyers e visitatori comuni, di agenzie o semplici curiosi, con professionalità e assoluta partecipazione. La missione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise ha scopi polifunzionali ma sempre coerenti e mai autoreferenziali. Si pone come soggetto attuatore della Regione Molise, e con essa o in autonomia, propone una regione dal sapore dell’antico, dalla biodiversità eccelsa, dall’artigianato di fattezza superba, dalla professionalità degli operatori sempre più accentuata e decisamente sempre più apprezzata. A Venezia, presente alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, accompagnata da ben 20 operatori molisani con i loro prodotti, con le loro esperienze, con le loro proposte. Quattordici di essi erano presenti fisicamente e hanno dato vita a incontri mirati, grazie all’acquisto di agende, in quanto per notizia, gli incontri con buyers si acquistano per evitare di andare allo sbaraglio e così evitare la mera partecipazione espositiva. “Siamo felici di essere partecipi. Esperienze e condizioni che vanno fatte senza sé e senza ma. La vostra tenacia accompagnata da professionalità ci rende sicuri e ci permette di mostrarci al mondo”, una delle voci espositive proveniente dal Molise. “Molti contatti, molte condivisioni, molte richieste. E’ la prima volta che partecipo ma già mi sento di dire che tornerò e parteciperò ad ogni altra manifestazione di interesse per essere presente in Fiere e Borse turistiche. Ho un piccolo laboratorio artigianale e il giusto piglio per rimanere e non andar via dalla mia amata regione” queste invece le parole di un artigiano titolare di un laboratorio per la lavorazione dell’oro, sito a Campobasso anche se Sant’Eliano di residenza. La sinergia è la costante per poter costruire mentalmente il concetto nobile che determina turismo e cultura. Per questo la scuola torna ad essere l’unico veicolo sicuro, datore di risorse umane e progettuali, fucina di idee e di comparazioni comportamentali e esperienziali. Grazie alla professoressa Maria Luisa Angelone, coadiuvata dalle professoresse Rachele Smarra, Licia Mazzocco e Carla Piccirillo, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico ISIS “Fermi-Mattei” di Isernia – corsi ad indirizzo Turismo e Sistemi Informativi Aziendali e Turismo -, contribuendo attivamente al successo molisano, ha partecipato alla Borsa Veneziana con le classi 3^ e 5^, altresì ponendosi all’attenzione della platea, sempre folta e interessata, come buona pratica e eccellenza tutta molisana. La scuola regionale, di specie l’Istituto presente, ha confermato la capacità di essere portatrice di buone pratiche e di confermarsi utile, se non indispensabile, per la formazione dei futuri operatori nel settore del turismo e non solo quello esperienziale. “Il turismo italiano è fonte generatrice pari al 14,5% del Pil nazionale, la nazione è al 5^ posto mondiale per presenze turistiche ma sicuramente questo trend crescerà nel prossimo futuro grazie a interventi mirati, a condizioni favorevoli che l’Italia gode e anche grazie alla stabilità politica che creatasi non opporrà stop a progetti e investimenti”, le parole del Ministro al Turismo Daniela Santanchè, in occasione del Forum tenutosi a Baveno sul Lago Maggiore dove la Regione Molise, grazie alla presenza dell’Assessore Salvatore Micone, non ha certamente sfigurato nel consolidare l’attenzione da sempre prestata. Presente nella mattinata del 24 novembre, al fine ottimizzare progetti in cammino, anche l’Azienda Automa di Soggiorno e Turismo con un proprio rappresentante. Di seguito le aziende, a cui va un plauso, che hanno ben rappresentato l’offerta molisana in quel di Venezia: Officina Arte Orafa D’Addario, Agriturismo Colle Bianco, MSCamere di Carmela Scutti, Viaggi delle Sirene, Romano Farrocco, Agriturismo Essenzia Dimora Rurale, Antica Taverna del Principe, Agriturismo Santa Lucia, Albergo Diffuso Borgo Tufi, Antica Fonderia Pontificia Marinelli, Di Iorio Azienda tartufigena e fattoria didattica, Centro Molisano Tartufi, Consorzio alto Medio Sannio, Fornai Ricci, Le tre Cannelle.