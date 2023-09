La Biblioteca Momsen di Isernia tra i beneficiari del contributo del MIC per acquisto libri

Poco meno di 75.000€ è il totale dei contributi che arriveranno alle biblioteche dei comuni

della Provincia di Isernia dal Ministero della Cultura per l’acquisto libri.

Anche quest’anno la Biblioteca Provinciale Mommsen di Isernia beneficerà dell’importo

massimo del contributo ministeriale pari a 8.464,15€; stesso importo attribuito alle

biblioteche di Agnone, Isernia e Venafro.

“Oltre alle strutture più grandi – afferma il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci

– risultano essere beneficiarie della misura a sostegno dell’editoria, pure le biblioteche più

piccole. Voglio ricordare che nei mesi scorsi, quando è stato pubblicato il bando del Ministero

della Cultura, ho ritenuto di porlo all’attenzione di tutti i comuni della nostra provincia nei

quali è attiva una biblioteca con codice ISIL con apposita missiva indirizzata ai Sindaci, in

modo da consentire loro di valutare questa importante opportunità offerta dal MIC. Devo

dire che in tre anni l’adesione è passata da due biblioteche del 2021, a 10 dello scorso anno

fino ad arrivare a 22 beneficiari del 2023”.

Un bel risultato per tutto il territorio provinciale per un contributo dalla duplice valenza: da

un lato, la misura consente di incrementare e aggiornare il patrimonio librario; dall’altro, dà

respiro alle case editrici locali e alle librerie sempre più costrette a fare i conti con l’avvento

del digitale.

“Per la Biblioteca Mommsen, il contributo dello scorso anno è stato utilizzato soprattutto per

l’acquisto di testi di narrativa per ragazzi, oltre che per arricchire la sezione dedicata al

Molise; con quello che a breve andremo a ricevere – conclude Ricci – vogliamo continuare a

pensare agli utenti più giovani, ma anche agli universitari. L’obiettivo è sempre quello di

vedere la nostra biblioteca di nuovo fruibile al grande pubblico. Sono fiducioso sia per la

linea intrapresa dal Governo Meloni di riforma della disastrosa legge Delrio, sia perché ho

intenzione di sottoporre la questione anche al nuovo Governo regionale, che si sta

mostrando particolarmente attento alle problematiche dei territori”.