“La ballata delle figlie”, presentazione del romanzo di Sara Lorenzini

Sabato 24 febbraio, sarà presentato a Campobasso l’ultimo libro della scrittrice Sara Lorenzini “La ballata delle figlie” (Castelvecchi Editore); parte della storia è ambientata in Molise. L’appuntamento è in programma alle 18 alla libreria Risguardi, in via Veneto. L’autrice del romanzo per l’occasione dialogherà con la giornalista Sabrina Varriano.

Il Libro: Teresa ha quasi quarant’anni, una carriera avviata e un matrimonio in crisi. Abbandonata da bambina, è cresciuta grazie alle amorevoli attenzioni di Carla, la madre adottiva, e ai sapienti consigli di nonna Ida. Non ha mai dimenticato Alessandro, con il quale ha indagato sulle proprie origini a partire dalla piastrina di un soldato della Seconda Guerra Mondiale lasciatale nella culla. Una ricerca per vie ufficiali e ufficiose, tra le strade di un paesino in Molise e nei meandri di una Berlino scossa da rivolgimenti epocali. Poi, forse a un passo dalla verità, si è fermato tutto, come il loro rapporto. Da allora il tempo è trascorso inghiottendo ogni intenzione e la vita ha impresso agli eventi i propri bizzarri piani: Carla non c’è più, Teresa ha pubblicato un romanzo di successo e Alessandro è dall’altro capo del mondo. Un giorno, dopo anni di silenzio, lui la chiama. Ha una cosa importante da dirle: forse ha trovato la chiave per accedere alla verità. La ballata delle figlie racconta l’evoluzione di una giovane donna, di una figlia che è stata tante figlie – adottiva, biologica, immaginaria – e che crescendo dovrà imparare a riempire il vuoto dentro il quale è diventata donna per mettere al mondo se stessa.

L’autrice – Sara Lorenzini è scrittrice, sceneggiatrice e autrice televisiva. Ha scritto il docufilm “Sbagliata” (Amazon Prime, Lotus 2023); la serie tv “Canonico” (Tv2000) e diversi documentari per reti nazionali, tra i quali “Commissari” (Rai Tre), “Grande Amore” (Rai Tre), “Così lontani così vicini” (Rai 1). Ha esordito nella narrativa con “Diario semiserio di una redattrice a progetto” (Mondadori, 2010) e ha pubblicato, tra gli altri, “45 metri quadri. La misura di un sogno” (Mondadori, 2014), vincitore del Premio Zocca Giovani.