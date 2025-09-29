La 37^ edizione della Giornata Mondiale della Poesia si trasferisce a Campobasso

Nel ricordo di Onorato Bucci, nella ricorrenza del 20^ della morte di Mario Luzi, si terrà sabato 11ottobre prossimo presso il Museo dei Misteri.

La poesia è l’eterno presente della gioia. È la liberazione da ogni affanno. È la felicità che sfonda ogni finestra senza rompere i vetri. È il migliore di tutti i momenti, il più bello per sperare, per amare, per generare meraviglie. La Poesia è l’utopia delle meraviglie!

L’11 ottobre (per motivi organizzativi non il 2, come ogni anno) ricorre la 37^ Giornata Mondiale della Poesia, ideata e istituita nel 1988 dal Prof. Domenico Simi de’ Burgis al Lido di Venezia e avvalorata dall’imponente “timbro” dell’Unesco, cioè dalla inclusione “dell’idea” al patrimonio immateriale dell’umanità, e rafforzata, più tardi, dall’Alto Patrocinio Quirinalesco, sancito nell’anno 2004 da Carlo Azeglio Ciampi.



Assieme a Parigi – alla Giornata Mondiale – si è ben presto inserito il Centro Studi di Guardialfiera sicché, proprio su questa nostra piccola, cara terra natale, poeti da ogni dove, vennero a tripudiare, a declamare le loro strofe e a condividere la loro quota di felicità. Ora – per omaggiare il capoluogo di Regione, per il tema assegnato e per richiesta dei poeti Campobassani, i poeti si troveranno gomito a gomito a Campobasso, presso il Museo dei Misteri, in via Trento numero 3, a partire dalle ore 10,00 e sino le ore 13,00, dove verranno blandite carezze istituzionali da parte delle Istituzioni comunali. Provinciali e regionali, da Vincenzo di Sabato, e dal padrone di Casa arch. Liberato Teberino. E, via con la prima girandola di poesie recitate dagli autori, ingentilite da analisi critiche ed estetiche, intervallate da sketch, e da ‘na voce e na chitarra” di Lino Rufo. E, di nuovo, “vortici in rima”.

Ricorre quest’anno anche il 20° della morte di Mario Luzi, poeta, drammaturgo, critico letterario, senatore a vita; indiscusso pensatore fra i più liberi e più nobili del novecento letterario italiano, deceduto il 28 febbraio 2005. La sua figura verrà tratteggiata da Carol Guarascio e da Elèna Varanese, due creature e còlte nobildonne d’altri tempi.

A ciascun autore verrà poi conferito il diploma d’onore, in artistiche pergamene stilate in gotico moderno, dalla mano raffinata di Maria Pia Minichetti. Attori della 37^ edizione l’Associazione Poesia 2 ottobre, tenutaria del marchio e della manifestazione, l’associazione Artemusa Aps Ente di terzo Settore, il Centro Studi Storici di Eboli, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Campobasso, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise. Patrocini da parte della Presidenza del Consiglio Regionale, dell’Associazione Misteri e Tradizioni. La 37^ edizione vorrà ricordare un figlio illustre del Molise che è da poco volato in cielo : Onorato Bucci, docente Universitario, Vaticanista, saggista e grande uomo dalla cultura poetica.



Occorre ottenere per adesso e, con somma urgenza, l’atto di assenso dei “verseggiatori” da inviare a: disabato.vincenzo@gmail.com o in alternativa a borghideccellenza@gmail.com