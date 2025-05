L’ Evo Sax Ensemble in concerto per “Sulle Note della Petrone”

Venerdì 23 maggio, alle ore 18:00, l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della III edizione della rassegna “Sulle Note della Petrone – Sentir… Vedendo”. Protagonista della serata sarà l’Evo Sax Ensemble, storica formazione di sassofoni composta da musicisti professionisti e docenti, attiva sulla scena concertistica nazionale e internazionale.

L’ensemble, diretto da Clara Galuppo, torna a esibirsi nella città dove è nato nel 1999 all’interno del Conservatorio “Lorenzo Perosi”. Tra i musicisti in scena anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Petrone”, Giuseppe Natilli, che prima di dedicarsi alla carriera scolastica è stato sassofonista e concertista, e oggi continua a coltivare con passione il legame con la musica. Figura centrale nella vita culturale molisana, Natilli è ideatore di due stagioni concertistiche di successo: “Sulle Note della Petrone” a Campobasso e una seconda rassegna, “Io in musica, melodie di futuro”, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Scarano” di Trivento. Entrambe le iniziative hanno coinvolto migliaia di spettatori, affermandosi come eventi di rilievo nella programmazione culturale regionale.

Accanto ai professionisti dell’Evo Sax Ensemble, il concerto vedrà la partecipazione speciale degli studenti del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Petrone, in un momento condiviso di espressione artistica e didattica. Un’occasione unica per i giovani musicisti di vivere l’esperienza del palcoscenico al fianco di concertisti affermati, consolidando il valore formativo e motivazionale della musica dal vivo.

Il concerto del 23 maggio rappresenta anche un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale. Il progetto è infatti realizzato in sinergia con il Conservatorio “L. Perosi”, il Liceo Musicale “G.M. Galanti” e le scuole del territorio, in una rete che promuove la musica come strumento di crescita, inclusione e partecipazione.

L’Evo Sax Ensemble si esibirà in una formazione che include quasi l’intera famiglia dei sassofoni – dal sopranino al basso – e percussioni. Il programma spazierà da composizioni di Gabrieli e Mozart a brani jazz e contemporanei di Piazzolla, Corea, Nestico e Joplin. Tra i musicisti: Carlo Romano, Domenico Di Maria, Gianni Di Iorio, Roberto Silvestri, Vladimiro D’Amico, Luigi Di Lisa, Francesco Antonecchia, Addolorato Valentino, Alessio Sabatino, Gianmarco Tomasone, Simone Giancola, Matteo Del Re, Nicola D’Imperio, Simone Tamaro, Fabrizia Manocchio, e naturalmente Giuseppe Natilli.

L’evento si inserisce nel progetto “Sentir… Vedendo”, che mira a rendere la musica un’esperienza accessibile e multisensoriale. Grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, l’Unione Ciechi del Molise, la Cooperativa Sirio e la JHS Dance School, il concerto sarà arricchito da luci, vibrazioni e supporti visivi, consentendo una fruizione innovativa e inclusiva.

Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e di EIP Italia – Scuola Strumento di Pace, “Sulle Note della Petrone” si conferma una rassegna di grande impatto educativo e culturale, capace di coinvolgere istituzioni, artisti e cittadini in un percorso comune di bellezza, inclusione e condivisione.