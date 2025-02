Juve-Empoli, rigore tolto ai toscani sullo 0-1. D’Aversa: “Perplesso da gestione arbitrale”

(Adnkronos) – La Juve vince in rimonta contro l'Empoli, ma in queste ore a far discutere è soprattutto un episodio. Intorno al quarto d'ora, sull'1-0 per i toscani, Zufferli assegna un rigore alla squadra di D'Aversa per l'intervento in ritardo di Di Gregorio su Maleh. L'arbitro, richiamato al video per un controllo, revoca poi il penalty per un tocco di mano di Anjorin a inizio azione. Ma qual è la dinamica che ha portato Zufferli a cambiare decisione? L’inglese aveva stoppato il pallone con il piede, ma la sfera era poi schizzata sul braccio destro. La revoca in questo caso non è dunque automatica e da prassi serve un passaggio al Var per giudicare punibile l'episodio. In Juve-Empoli, fa discutere anche il gol del vantaggio toscano realizzato da Mattia De Sciglio al 4'. Il difensore colpisce di testa a due passi dalla porta, ma davanti a Di Gregorio c'è Cacace in posizione di fuorigioco. 4'. Qui la rete è considerata regolare perché la posizione di fuorigioco di Cacace è considerata passiva, dunque non disturbante per la visuale del portiere bianconero. Sulle decisioni arbitrali di Juve-Empoli è intervenuto nel post-gara anche il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa: "Gli episodi spesso non incidono ma nella gestione della partita da parte dell'arbitro qualche perplessità me la porto dietro, come sulla gestione dei cartellini, ma non voglio creare alibi ai miei giocatori. Nulla toglie ai meriti della Juventus, il dispiacere è che ce la siamo giocati fino all'inferiorità numerica. In questo momento abbiamo delle difficoltà, non siamo tantissimi per tante situazioni, ma venire qui a giocare con coraggio non è facile. Questi ragazzi però non devono farsi influenzare, il risultato è pesante ma sono orgoglioso di loro". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)