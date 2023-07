Jelsi/Fa parte della devozione per Sant’Anna donare grano

Fa parte della devozione per Sant’Anna donare grano. E molti devoti alla Santa accrescono la bica realizzata sull’Aia in Contrada Crocella che da almeno un secolo accoglie i covoni. Una volta veniva realizzata più vicino al centro del paese. Ora questo luogo di celebrazione della messa serale della domenica è arricchito, oltre che dal grano, da una bella statua in bronzo realizzata grazie alle elargizioni degli jelsesi e molisani all’estero. Il Comitato tradizionalmente ancora raccoglie grano trebbiato o da mietere nei campi non solo di Jelsi ma anche del circondario e soprattutto nella valle del Tappino.

E dal qualche decennio sono tanti i devoti che da diverse parti portano il grano in paese come, ad esempio, una famiglia di Lucera che parte dalla città dauna per offrire un carico di covoni alle treccianti della località Chiusa affinché possa essere lavorato, o come pure da Campodipietra Carlo Ricciardi annualmente porta in sfilata un suo carico, mentre da 13 anni la famiglia Mignogna di Toro offre circa un ettaro di grano, che il Comitato va a mietere, con mietileghe oramai d’epoca, sul posto, dando forma e forza ai legami tra famiglie e vicini sotto il segno della madre di Maria.

Una offerta che segna una devozione importante verso la Santa e la nonna, che non si ferma tra le mura del paese e che richiama i devoti che si trovano lontano. Ciò mostra ancora quanto la forza del sacro dà frutti in Molise. Una sacralità di Sant’Anna che protegge non solo il grano, ma anche le partorienti, i minatori, gli orefici, i falegnami, gli ebanisti, gli anziani, protettrice dei carrettieri, così come l’acqua di Sant’Anna protegge dalle ossessioni.

A Jelsi, a luglio, si celebra una festa che è a cavallo tra il sacro, l’attaccamento profondo alla terra e alla tradizione, alle forme espressive fatte di grano, accoglie genti, devoti, pellegrini, curiosi, amici e famiglie, diventando un caleidoscopio di partecipazione dove il grano torna ad avere il suo valore primigenio: fonte di vita. Il fenomeno più importante negli ultimi decenni è proprio questa grande e sentita partecipazione degli stessi molisani alla realizzazione di questo momento festivo che accoglie, include e si condivide. Sempre più viene riconosciuto a Sant’Anna il valore simbolico di forte legame alla terra e al grano, seme di vita ma anche di riconoscenza, in cui il lavoro di chi sostiene questa idea diventa forza valoriale che ne fa sopravvivere forme e contenuti.