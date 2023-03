Jamme Bbelle sfoggia il pezzo da 90: domenica a Larino Miseria e Nobiltà

Sul palco del Risorgimento, alle 18, l’associazione culturale ‘Teatro Archè’ di Modugno

Si preannuncia un altro fine settimana ricco di emozioni quello targato Jamme Bbelle, il festival che si avvia ormai verso la fase conclusiva della prima stagione (fine aprile) ed è quindi pronto a mostrare la sua parte migliore.

Sabato 25 marzo alle 19 e 30, come già noto, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano è previsto il concerto in omaggio al maestro Ennio Morricone, mentre il giorno dopo a Larino è in programma un grande e imperdibile classico. Sul palco del Teatro Risorgimento, alle 18, si potrà infatti assistere a ‘Miseria e Nobiltà’, l’esilarante commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta.

Il nobile Eugenio è innamorato di Gemma, ballerina appartenente ad una famiglia ricca ma di origini umili. Il matrimonio è ostacolato dalla famiglia di lui, da lì un serie di complicazioni, colpi di scena e battute fulminanti intrise di amare verità…

Sul palco la pluripremiata associazione culturale Teatro Archè – APS di Modugno, sulla scena ormai da quindici e con all’attivo numerose produzioni. Ha rappresentato i suoi spettacoli in diverse regioni ed in numerosi teatri tra i quali il Duse, il Di Cagno e l’Abeliano di Bari, il Traetta di Bitonto, Il Fava di Modugno e il Moderno di Vibo Valentia.

Nel 2022 ha vinto ‘La Quercia d’Oro’ proprio grazie a Miseria e Nobiltà, aggiudicandosi il premio ‘Miglior spettacolo’, ‘Miglior attore protagonista’ , ‘Migliori costumi e cura del dettaglio’ e ‘Promessa del Teatro’.