Israele-Iran, Netanyahu: “Uccisione Khamenei metterebbe fine a conflitto”

(Adnkronos) –

L'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei porrebbe fine alla guerra tra Israele e Iran. Ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si esprime rispondendo alle domande dell'emittente americana Abc News. L'eliminazione della Guida Suprema iraniana "non provocherebbe un'escalation nel conflitto, metterebbe fine al conflitto", dice Netanyahu. Nella giornata di domenica, il premier israeliano ha definito "fake news" le notizie secondo cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, avrebbe fermato il piano israeliano per eliminare Khamenei. Israele "sta facendo quello che dobbiamo fare", ha detto il premier. "Non entrerò nei dettagli – ha aggiunto – ma abbiamo colpito i loro principali scienziati nucleari, praticamente il team nucleare di Hitler". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)